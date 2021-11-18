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Больше шансов выжить: выяснилась связь между приемом антидепрессантов и летальным исходом от COVID-19

18 ноября 2021, 03:45
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Люди, принимающие определенную группу антидепрессантов, гораздо реже умирают от COVID-19, заявили ученые и объяснили, в чем причина.

коронавирус
Прием антидепрессантов может снизить смертность от COVID-19 / Фото Reuters

Пациенты с коронавирусом, принимающие антидепрессанты, на 30% реже умирают от COVID-19. Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, передает Daily Mail. По мнению исследователей, подобные препараты повышают мотивацию самих пациентов: люди активнее участвуют в оздоровительных мероприятиях.

Ученые проанализировали истории болезни пациентов с коронавирусом из 87 медицинских центров в США. В частности, специалистов интересовали те больные, которые параллельно с антиковидной терапией принимали лечение от депрессии. Их сравнили с медкартами тех пациентов, которые не принимали препараты от депрессии.

"Анализ показал, что люди, принимавшие определенную группу антидепрессантов – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), особенно флуоксетин – гораздо реже умирали от COVID-19", – говорится в исследовании.

Читайте такжеПривозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19Эксперты пришли к выводу, что антидепрессанты увеличивают количество серотонина в мозге, что, в свою очередь, улучшает настроение и позитивный настрой в целом.

Как сообщал Главред, врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала об особенностях лечения штамма коронавируса Дельта. По ее словам, больной легкой формой COVID-19 не нуждается в госпитализации. Чаще всего в течение двух недель такой пациент выздоравливает. Медик объяснила, как можно вылечить коронавирус дома.

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