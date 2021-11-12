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Украинцы массово покупают неэффективные лекарства - список

12 ноября 2021, 18:33

Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи и недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

лекарство
Украинцы тратят деньги на сомнительные лекарства - ЦОЗ / Фото: dermalatlas.ru

За год граждане нашей страны потратили 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения.

Среди препаратов есть лекарства без доказанной или сомнительной эффективности, сообщает Центр общественного здоровья.

Украинцы часто покупали:

  • гомеопатические,
  • растительные лекарственные средства
  • пищевые добавки.

Препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи и недостаточно изучены с точки зрения безопасности. Но на них ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом.

"Выводы неутешительны: 4 из 10 приобретенных самых популярных препаратов – неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения", – говорится в сообщении.

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Много средств украинцы также тратят на препараты, которые не имеют достаточных доказательств безопасности и эффективности, а именно на биологически-активные добавки (БАДы), гомеопатические средства и растительные препараты.

В инструкциях к применению таких "лекарств" может содержаться ложная информация об их лечебных свойствах, манипуляторные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований.

Список лекарств без доказанной эффективности:

  • S-аденозин-L-метионин;
  • Инозина пранобекс;
  • Тилорон;
  • Фенибут;
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
  • Arginine;
  • Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
  • Метилэтилпиридинола сукцинат.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:

  • Протефлазид;
  • Уролесан;
  • Валериана;
  • Боярышника настойка;
  • Цветы ромашки;
  • Исла-МООС;
  • Синупрет Форте;
  • Простамол УНО;
  • Траумель S;
  • Эргоферон;
  • Афлубин;
  • Мастодинон;
  • Энгистол;
  • Оцилококцинум;
  • Бетаргин;
  • Сертобек ПРО;
  • РЕО;
  • Вита-Супрадин Актив;
  • Декристол D3 4000 ME;
  • Декристол D3 2000 ME.

Как сообщал Главред, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат Молнупиравир против COVID-19, который можно принимать дома.

Об утверждении препарата сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров. Отмечается, что Молнупиравир безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней формой тяжести COVID-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания.

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