Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

Как сохранить приятный запах в туалете / Коллаж фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Нередко хозяйкам приходится тратить кучу времени и денег на то, чтобы добиться чистоты и приятного запаха в туалете. Дезинфицирующие средства, освежители воздуха, бомбочки для унитаза - на это все нужно потратить много денег.

Опытные хозяйки нашли способ, который может заменить эту всю химию. Самым удивительным является то, что на него почти не нужно тратить деньги, все может найтись даже дома.

Вам придется всего один носок, дешевое мыло с приятным запахом и скотч. Лучше взять короткий носок, но конкретного требования к этому нет.

Способ применения

Мыло следует положить в носок. После этого необходимо снять крышку с бачка унитаза и слить воду. Чтобы вода не набралась снова, нужно придержать поплавок.

Носок с мылом следует закрепить в бачке так, чтобы скотч был выше уровня воды. После этого можно отпустить поплавок, чтобы вода снова набралась. Крышку бачка унитаза можно закрыть.

Такой простой способ может сохранить в туалете приятный запах и уменьшить количество налета. Все это можно повторять раз в месяц.

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