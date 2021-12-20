УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе

20 декабря 2021, 18:07

Пять знаков зодиака, которые в январе поймают удачу за хвост.

Гороскоп на январь 2022
Гороскоп на январь 2022 - топ-5 знаков-счастливчиков / depositphotos.com/

Новый год 2022 уже стучится в двери. В этой праздничной суматохе настроение повышается и многие верят, что наступающий год будет лучше, чем уходящий и принесет много приятных сюрпризов, достаток и благополучие. Однако есть счастливчики зодиакального круга, для которых начало 2022 года точно пройдет на мажорной ноте.

Кого из знаков следующий год облагодетельствует удачей и денежным достатком, а кому придется приложить немало усилий для достижения желаемого, расскажет славянский гороскоп 2022.

Астрологи выделили пять знаков, для которых год начнется с приятных подарков судьбы и необыкновенного везения.

Овен

Январь открывает перед Овнами блестящие перспективы и возможности. Вам предоставляется шанс разобраться со всеми денежными вопросами и навести порядок в личной жизни. Ваша активная позиция, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей принесут свои плоды – вы сможете реализовать задуманное или воплотить в жизнь то, о чем долго мечтали.

Реклама

Читайте такжеСбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022

Телец

Первый месяц нового года подарит Тельцам возможности для самовыражения. Вы сможете отыскать в себе скрытые таланты и увлечься новым хобби настолько, что оно может стать делом вашей жизни. Источником вдохновения для вас может стать общение с детьми, им есть чем поделиться. Звезды предупреждают, что высокомерие и раздражительность может стать причиной разногласий с близкими людьми, не давайте этим качествам взять верх.

Скорпион

Средина зимы становится для Скорпионов прекрасным временем, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые идеи и планы. Наступил момент вытащить их из ящика и вплотную заняться реализацией задуманного. Звезды сулят успех инициативным, энергичным и активным представителям знака, которые не отлынивают от работы. В личной жизни сохраняя такую же линию поведения можно ожидать приятных перемен.

Читайте такжеРетроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интриги

Стрелец

Для Стрельцов январь 2022 будет чрезвычайно продуктивным месяцем. Вы энергичны и с энтузиазмом беретесь за самые сложные задачи. Ключом к вашему успеху могут стать общение с окружающими и полная самоотдача своему делу. Не исключено продвижение по карьерной лестнице и новая должность, которая отразится на вашем финансовом положении в лучшую сторону.

Водолей

Представителям знака воздушной стихии стоит ожидать счастливого времени, когда они смогут проявить свои сильные стороны и продемонстрировать профессиональные навыки и таланты. Ваша изобретательность и воображение на самом высоком уровне – необычные идеи помогут вам привлечь единомышленников и завести выгодные знакомства.

Читайте также:

viber
Стрелец Водолей Овен Телец Скорпион гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потериГороскоп на сегодня 17 декабря 2021: Близнецам – враги, Ракам – большая удача, Весам - потери Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииГороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуации Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 годаБеды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругСамый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокруг Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыГороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные перемены
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:07

Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе

18:04

Холостяк DZIDZIO рассказал, какую женщину мечтает видеть рядом с собойВидео

17:50

Киев атаковал снегопад: столица остановилась в пробкахВидео

17:49

Украинцам без "Дії" выплатят 1000 гривен за вакцинацию: в Офисе президента рассказали деталиВидео

17:43

Украинцам взвинтят тарифы на коммуналку: когда ждать рекордного подорожанияВидео

Реклама
17:27

Приметы на 21 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:19

Обязан ли врач приезжать на дом и что делать при неотложных случаях: ответы на вопросы украинцевВидео

17:16

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

16:59

Селедка вместо сардины: украинцев предупредили об обмане с консервамиВидео

16:57

"Это еще не все": в СБУ сделали заявление о подозрении ПорошенкоВидео

16:50

Напал с ножом посреди ночи: в Черкасской области мужчина порезал четырех человек

16:41

Дуда назвал проблему Путина из-за НАТОВидео

16:35

Олег 'Фагот' Михайлюта показал полное фронтальное обнажение в сауне

16:20

Вакцинированные за границей украинцы также получат 1000 гривен – ШмыгальВидео

16:07

Усиление НАТО на востоке и оружие Киеву: США готовят удар по РФ на случай вторжения в УкраинуВидео

15:56

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

15:55

Торговля с ОРДЛО и содействие террористам: опубликовано подозрение ПорошенкоВидео

15:44

"Кончита - украинская версия": актера Квартала 95 Игоря Ласточкина раскритиковали за женский образ

15:23

Когда Украина может вступить в НАТО, объяснил Зеленский

15:20

Жесткое требование к России и никаких уступок: Польша призвала защитить Украину от нападения МосквыВидео

Реклама
15:18

"Чтобы мысли не было об эскалации": Зеленский предложил ударить по РФ новыми санкциямиВидео

15:10

Порошенко объявили подозрение в государственной изменеВидео

15:06

Экотеррористы прикрываются экологическими проблемами ради вымогательства денег - эксперт

15:04

Благодаря "Большой стройке" Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом

14:56

Старт накопительной пенсионной системы: в Раде рассказали, когда примут законопроектыВидео

14:53

Какие анализы нужно сдать и какие процедуры пройти, чтобы уберечь тело от проблем: полный перечень

14:50

Виталий Портников. Война через четыре недели?Видеоблоги

14:50

"Будем знать расположение" Зеленский оценил угрозу переброски ядерного оружия в БеларусьВидео

14:42

Зеленский заявил о защите Европы от агрессивной политики КремляВидео

14:36

"Экономический паспорт украинца" могут расширить на пенсионеров – АрахамияВидео

14:32

Стоимость лука взлетит: украинцев предупредили о ценовом рекордеВидео

14:31

На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": рейтинг категорийВидео

14:28

Десяток ярких фотолокаций и новогодняя сказка: село на Тернопольщине нарядили в гигантскую гирляндуВидео

13:57

9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 годуВидео

13:54

В России пригрозили НАТО войной, если Альянс продолжит "наступать на больные точки"Видео

13:29

Слуга народа Зеленского ушла в отрыв, Евросолидарность – вторая: обнародован свежий рейтинг партий

13:23

Ретроградная Венера 2021: Овнам - переживания, Девам - испытания, Водолеям - интригиВидео

13:21

Ученые назвали нетипичный признак заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

12:55

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

12:51

Партия Порошенко обогнала Слугу народа: названо 5 партий, которые попадают в Верховную Раду

Реклама
12:37

Украину заморозит до -20: синоптик назвал даты и рассказал, где будет холоднее всегоВидео

12:15

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

11:58

Кандидаты в президенты: Зеленский стал лидером рейтинга и антирейтинга — опросВидео

11:58

"Целовал и обнимал маму": женщина после 2,5 лет вернула сына, которого удерживали бывший муж и свекровьВидео

11:55

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и начало морозов: цена на газ в Европе приближается к новому рекордуВидео

11:49

Гороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – переменыВидео

11:46

Решение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения УкраинеВидео

11:24

"Малолетки оказались умнее": в Сети объяснили, что не так с ковидной тысячейВидео

11:09

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеВидео

10:33

Потери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять