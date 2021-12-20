Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январе

Гороскоп на январь 2022 - топ-5 знаков-счастливчиков / depositphotos.com/

Новый год 2022 уже стучится в двери. В этой праздничной суматохе настроение повышается и многие верят, что наступающий год будет лучше, чем уходящий и принесет много приятных сюрпризов, достаток и благополучие. Однако есть счастливчики зодиакального круга, для которых начало 2022 года точно пройдет на мажорной ноте.

Кого из знаков следующий год облагодетельствует удачей и денежным достатком, а кому придется приложить немало усилий для достижения желаемого, расскажет славянский гороскоп 2022.

Астрологи выделили пять знаков, для которых год начнется с приятных подарков судьбы и необыкновенного везения.

Овен

Январь открывает перед Овнами блестящие перспективы и возможности. Вам предоставляется шанс разобраться со всеми денежными вопросами и навести порядок в личной жизни. Ваша активная позиция, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей принесут свои плоды – вы сможете реализовать задуманное или воплотить в жизнь то, о чем долго мечтали.

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Телец

Первый месяц нового года подарит Тельцам возможности для самовыражения. Вы сможете отыскать в себе скрытые таланты и увлечься новым хобби настолько, что оно может стать делом вашей жизни. Источником вдохновения для вас может стать общение с детьми, им есть чем поделиться. Звезды предупреждают, что высокомерие и раздражительность может стать причиной разногласий с близкими людьми, не давайте этим качествам взять верх.

Скорпион

Средина зимы становится для Скорпионов прекрасным временем, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые идеи и планы. Наступил момент вытащить их из ящика и вплотную заняться реализацией задуманного. Звезды сулят успех инициативным, энергичным и активным представителям знака, которые не отлынивают от работы. В личной жизни сохраняя такую же линию поведения можно ожидать приятных перемен.

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Стрелец

Для Стрельцов январь 2022 будет чрезвычайно продуктивным месяцем. Вы энергичны и с энтузиазмом беретесь за самые сложные задачи. Ключом к вашему успеху могут стать общение с окружающими и полная самоотдача своему делу. Не исключено продвижение по карьерной лестнице и новая должность, которая отразится на вашем финансовом положении в лучшую сторону.

Водолей

Представителям знака воздушной стихии стоит ожидать счастливого времени, когда они смогут проявить свои сильные стороны и продемонстрировать профессиональные навыки и таланты. Ваша изобретательность и воображение на самом высоком уровне – необычные идеи помогут вам привлечь единомышленников и завести выгодные знакомства.

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