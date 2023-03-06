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Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

6 марта 2023, 03:00
Эта пряность может сделать блюдо божественным на вкус, если использовать ее правильно. Если же совершить одну большую ошибку – еда будет испорчена.
Суп, лавровый лист
Лавровый лист нельзя надолго оставлять в супе/ ua.depositphotos.com

Лавровый лист придает пище особый вкус, поэтому без него редко обходятся супы, бульоны, рагу, соусы маринады и другие блюда. Эта специя ценится за ее уникальный аромат, который ей придают эфирные масла, содержащиеся в листьях.

Благодаря веществам, содержащимся в этих пряностях, лавровый лист обладает антибактериальным и антисептическим действием. Интересно, что иногда достаточно будет просто пожевать и выплюнуть этот листик, чтобы ускорить исчезновение стоматита или устранить неприятный запах изо рта.

Однако не всем известно, можно ли оставлять лавровый лист в супе надолго. На самом деле, нет. Ведь помимо целого списка полезных веществ, которые содержатся в таких листочках, в них также есть горечь и дубильные вещества.

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Во время приготовления лавровый лист сначала выделяет более полезные эфирные масла, и только потом – все остальные. Поэтому первое важное правило, которое нужно запомнить: стоит класть лавровый лист за 5 минут до готовности в первые блюда и за 10 минут – во вторые. Второе важное правило: такие листочки обязательно нужно доставать из готового блюда, ведь если их там оставить, еда будет горьковатой на вкус, и употреблять ее будет уже неприятно.

Какие еще ошибки бывают при использование лаврового листа

Лучше не использовать такие пряности в курином супе или овощном бульоне, ведь лавровый лист наоборот "притупит" яркий вкус этих блюд.

Также важен нюанс – не стоит бросать слишком много лавровых листьев в блюдо. Нужно рассчитывать примерно по два листика на каждый литр супа.

Как правильно класть лавровый лист в суп

Интересно, что лавровый лист также нужно уметь правильно класть в блюда. Перед добавлением пряности в пищу лучше потереть листики друг о друга. Тогда ускорится выделение эфирных масел и пряности быстрее "отдадут" свой аромат в блюдо.

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