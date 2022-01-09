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Блинкен озвучил два пути решения ситуации вокруг Украины

9 января 2022, 23:53
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В качестве второго пути решения ситуации Блинкен назвал конфронтацию, с серьезными последствиями для России.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о ситуации на границе с Украиной / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня озвучил два главных пути решения ситуации на границе с Украиной. По словам американского чиновника, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", - написал госсекретарь в своем Twitter.

В качестве второго пути решения ситуации Блинкен назвал конфронтацию, с серьезными последствиями для России, если она возобновит агрессию в отношении Украины.

При этом он надеется, что могут быть какие-то сферы, где США и Россия смогут договориться. По словам госсекретаря, любой прогресс на переговорах будет зависеть от действий обеих сторон, также, как и движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе.

"У нас будет возможность изложить свои соображения. Русские сделают то же самое, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед", - сказал Блинкен.

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Блинкен подчеркнул, что достижение прогресса будет сложным или даже невозможным в условиях наращивания российского военного контингента возле границ с Украиной.

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"Очень сложно увидеть [реальный прогресс] в условиях эскалации, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, разместив 100 тысяч военнослужащих у ее границ", - заявил Блинкен.

Переговоры США и России по поводу Украины

Ранее Главред писал о том, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил о том, что НАТО должно вернуться к рубежам 1997 года.

Он подчеркнул, что НАТО на протяжении всех последних десятилетий якобы стремится "оттеснить" РФ и перевести ее на вторые роли в европейской и международной политике.

Напомним, в РФ опубликовали два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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