Завершился первый раунд переговоров в Женеве / Reuters

Вечером в воскресенье, 9 января, в Женеве завершился первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой, сообщает российское издание РИА Новости.

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел", - сказал Рябков по итогам встречи.

По его словам, завтра, 10 января, на следующем раунде переговоров стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.

Ранее Главред писал о том, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил о том, что НАТО должно вернуться к рубежам 1997 года.

Он подчеркнул, что НАТО на протяжении всех последних десятилетий якобы стремится "оттеснить" РФ и перевести ее на вторые роли в европейской и международной политике.

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Напомним, в РФ опубликовали два документа, которые Москва предлагает обсудить Вашингтону. Речь идет о проектах договора РФ и США по гарантиям безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и НАТО.

В Вашингтоне сказали, что США не намерены вести переговоры с Россией по вопросам безопасности без участия государств ЕС и стран-союзников. При этом американцы не готовы к уступкам в вопросе ограничений на ведение странами суверенной политики.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности состоится 10 января в Женеве. Саммит НАТО-Россия запланирован на 12 января.

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