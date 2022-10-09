Бизнес-гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2022: названы самые опасные и благоприятные дни

Влад Росс составил деловой гороскоп на октябрь 2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и рассказал, какие дни будут очень удачными в бизнесе и на работе, а когда стоит опасаться мошенничества, обмана и неприятностей.

По словам специалиста, поскольку четыре планеты будут статичными в октябре, то во второй месяц осени во всем проявятся две вещи – замедление и компромисс.

"В целом, октябрь-2022 – это время торможения и пересмотра. Потому месяц, особенно его вторую половину, нельзя назвать удачным для серьезных бизнес-начинаний, новых проектов. В октябре не следует рисковать финансами, а также лучше вернуть долги и рассчитаться по кредитам", - рассказал Росс в интервью Главреду.

К концу месяца в деловой активности может наступить внезапное замедление. Потому некоторые вопросы лучше отложить хотя бы до момента, когда Марс преодолеет период статичности.

"То есть только после 2 ноября можно будет заниматься различными бизнес-вопросами. Советую запасаться терпением и планировать ваши дела с учётом ретроградности Марса, то есть до 30 октября нужно успеть решить важные бизнес-дела, потому что дальше все будет стагнировать, и торговля может резко замедлиться в ноябре", - добавил астролог.

Росс отметил, что ретроградным Марс будет довольно долго – с 30 октября по 13 января 2023 года.

"Именно в этот период у нас есть все шансы "заморозить" войну, особенно в ноябре-декабре. Марс, планета войны, будет в квадрате к Нептуну, планете фанатиков, 12 октября. Потому 11-13 октября будут заходить "шарики за ролики", и может сказать свое слово ядерное оружие", - сказал специалист.

По его словам, этот транзит Марса будет влиять на более продолжительный период – 8-15 октября. В это время могут произойти разного рода неприятности, недоразумения, активизируются мошенники. Также вскроется непрофессионализм и разного рода обманы.

"Будьте осторожнее с любыми делами в эти дни, проверяйте работу других, не доверяйте непроверенным партнёрам. Энергетически эти дни не очень наполнены. В эти дни опасно начинать важные бизнес-проекты. Сложно будет проводить деловые переговоры, приходить к компромиссам. Так что не ждите каких-либо чудес в это время", - посоветовал Влад Росс.

18 октября Марс будет в тригоне к Солнцу – это благоприятный транзит. Он даёт надежду на то, что проблемы удачно разрешатся.

Появится больше энтузиазма, энергии, пойдет набор хорошего ресурса. Поэтому 17-19 октября решение важных дел в бизнес-партнерстве будет наиболее удачным.

"Ещё один хороший аспект – Марс в тригоне к Меркурию – ждёт нас 27 октября. Несмотря на статичность планеты, в это время увеличится интеллектуальная активность, отовсюду будет приходить множество информации. Поэтому 26-28 октября могут созреть хорошие планы и удастся решить важные вопросы", - резюмировал астролог.

Ранее Влад Росс составил любовный гороскоп на октябрь 2022 и рассказал, что лучше всего делать в романтических отношениях в это время, а что - категорически не стоит.

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