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Безлактозное молоко: Комаровский рассказал, есть ли польза и кому нужно его пить

21 января 2022, 01:29

Безлактозное молоко - это совершенно обычное молоко. Единственное, что его отличает от классического продукта - это отсутствие лактозы.

Комаровский, молоко
Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко / коллаж pixabay.com

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, чем отличается безлактозное молоко от обычного и полезно ли его пить.

По словам медика, безлактозное молоко - это совершенно нормальное молоко. Единственное, что его отличает от классического продукта - это отсутствие лактозы.

Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, что безлактозное молоко сделано для тех, у кого начинаются проблемы с пищеварением после приема классического молока. Тем людям, у которых нет непереносимости лактозы, лучше пить обычное молоко.

Почему появляется непереносимость лактозы у взрослых

Врач пояснил, что лактоза содержится в любом молоке млекопитающих, включая человека. Фермент, который отвечает за расщепление лактозы, называется лактаза.

У новорожденных он очень активен, и вот с возрастом его становится все меньше, поэтому у взрослых людей появляется непереносимость лактозы.

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Для этих людей производители и делают безлактозное молоко. Его минусом можно назвать то, что оно стоит дороже, чем обычное.

"Поэтому если у вас или ваших детей нет проблем с переносимостью лактозы, то лучше пить обычное молоко и не лишать себя такого полезного углевода как лактоза", - сказал Комаровский.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский опроверг главные мифы о том, сколько воды нужно пить в день.

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здоровье молоко Евгений Комаровский
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