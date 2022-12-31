Без мучений и брызг: 2 способа идеально почистить гранат

Существует два популярных способа, с помощью которых, почистить гранат не составит вам особого труда.
Гранат - очень вкусный и полезный фрукт, но извлечь рубиновые зерна из плотной кожуры не так просто.
Существует два популярных способа, с помощью которых, эта задача не принесет вам особых неудобств.
Стучим и извлекаем
- Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем.
- Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки.
- Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
- Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
- Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг.
Поможет вода
Удалите верхушку граната. В глубокую миску налейте воду. Погрузите в неё фрукт и разломите пополам или на несколько частей. Для удобства можно сделать продольные надрезы на кожуре.
Затем разберите гранат под водой на зёрна. Содержимое миски промойте через дуршлаг, а затем избавьтесь от мусора.
Вам может быть интересно:
- Везет только избранным: зачем собаки облизывают людей
- Когда нет газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами
- Даже во время смывания: почему нельзя держать открытой крышку унитаза
Автор: Сергей Кущ