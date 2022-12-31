Без мучений и брызг: 2 способа идеально почистить гранат

Существует два популярных способа, с помощью которых, почистить гранат не составит вам особого труда.

2 способа идеально почистить гранат / скриншот YouTube

Гранат - очень вкусный и полезный фрукт, но извлечь рубиновые зерна из плотной кожуры не так просто.

Существует два популярных способа, с помощью которых, эта задача не принесет вам особых неудобств.

Стучим и извлекаем

Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем. Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки. Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок. Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений. Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг.

Поможет вода

Удалите верхушку граната. В глубокую миску налейте воду. Погрузите в неё фрукт и разломите пополам или на несколько частей. Для удобства можно сделать продольные надрезы на кожуре.

Затем разберите гранат под водой на зёрна. Содержимое миски промойте через дуршлаг, а затем избавьтесь от мусора.

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