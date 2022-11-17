Как используют целебные свойства кожуры граната: 5 причин не выбрасывать ее в мусорное ведро

Как используют кожуру от граната / pixabay.com

Кожуру от гранатов, которые почти все выбрасывают после употребления зернышек, оказывается можно использовать с пользой.

Коркам граната, как и кожуре от многих других фруктов, нашли применения в медицине и косметологии.

Уход за лицом

Благодаря своим целебным свойствам, корки граната могут эффективно бороться с прыщами, сыпью и акне. Кожура богата антиоксидантами и помогает сдерживать бактерии и другие инфекции. Также она может помочь в удалении омертвевших клеток кожи, когда она используется в виде маски для лица или скраба.

Помогают в детоксикации организма

Чтобы бороться с токсичными веществами в организме, понадобится помощь антиоксидантов. Их содержание в корках граната очень высокое, поэтому они эффективны при полной чистки организма.

Морщины не страшны

Гранатовые корки помогают коже выглядеть моложе. Можно использовать экстракты граната вместе с маслом семян. Это приводит к синтезу проколлагена.

Кроме того, помогает предотвратить расщепление коллагена ферментами. Рост клеток в значительной степени стимулируется, и процесс старения замедляется. Морщины тоже уменьшаются, кожа выглядит свежей и молодой.

Поможет при простуде

Кожура граната на самом деле эффективна для облегчения кашлем и боли в горле. Он испокон веков использовался в традиционной медицине как естественное лекарство.

Больше никакой сухости

Гранатовые корки идеально подходят для кожи. Они помогают увлажнять и защищать кожу от загрязняющих веществ окружающей среды. Они восстанавливают рН-баланс кожи. Эллаговая кислота, содержащаяся в пилингах, удерживает влагу в коже.

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