Без химчистки и дорогих средств: как убрать белые разводы на обуви

Убрать белые пятна на коже, замше или ткане можно при помощи народных средств.

Разводы на обуви / скриншот YouTube

Разводы на обуви доставляют немало неудобств особенно зимой или осенью. Следы от соли образовываются почти на всех материалах, но их можно убрать при помощи народных средств.

Прежде чем перейти к чистке обуви нужно знать, что для этого нельзя использовать спирт и кипяток. Также нельзя сушить обувь на горячей батарее, поскольку она может деформироваться.

Как убрать разводы с кожаной обуви

Решить проблему с белыми пятнами на кожаной обуви поможет обычный уксус. Для этого нужно:

Возьмите две части воды и одну часть уксуса

промокните в нем мягкую тряпочку и протрите выступившие солевые разводы.

Дождитесь высыхания и натрите сапоги кремом.

Как убрать пятна соли с замши или ткани

Замша и ткань требует большего ухода - обувь с такого материала мыть не рекомендуется.

Обработайте всю пару обычной сухой манной крупой – она отлично очищает замш и от соли, и от загрязнений.

Пару из качественной и прочной замши можно попробовать очистить с помощью зубного порошка и щетки. Обязательно протестируйте способ на незаметном участке материала.

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