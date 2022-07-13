Обычные тапочки могут навлечь беду: почему носить и дарить домашнюю обувь плохая примета

Почему носить и дарить домашнюю обувь это плохая примета / pixabay.com

На первый взгляд, безобидные домашние тапочки могут навлечь беду. По крайней мере так считают суеверные люди.

Главред разбирался, почему нельзя дарить домашние тапочки или носить чужие.

Почему нельзя дарить домашние тапочки: суеверия и приметы

Слишком мнительные и суеверные люди воспримут такой подарок негативно, а связано это с тем, что тапочки имеют отношение к миру мертвых. Таким образом, преподнося тапки в подарок, вы намекаете виновнику торжеств о том, что ему пора отправиться в иной мир.

Связано это, в первую очередь, с тем, что людей принято было хоронить в белых тапочках, именно отсюда и пошло данное суеверие. Стоит отметить, что домашняя обувь в качестве подарка больше всего может расстроить пожилых людей, что вполне объяснимо.

Читайте такжеПриметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуЕще одним поверьем, которое появилось в народе, является предзнаменование скорой разлуки с любимым человеком, если он преподнес в качестве подарка домашнюю обувь.

Это правило, в первую очередь, относится к женщинам, считается, что если она подарит своему любимому мужчине, с которым они еще не живут вместе обувь для дома, то это будет символизировать ее скорый переезд к нему.

Безусловно, здесь основную роль играет психологический фактор и если мужчина не готов к серьезным отношениям, то такой подарок действительно может быть неуместным. В противном случае, подарить домашние теплые тапочки, будет уместно, ведь это символ домашнего уюта и комфорта.

Можно ли носить чужие тапки?

Отойдем от суеверий и перейдем к фактам. Микоз стоп (он же грибок) возможно подцепить в бассейнах, сауне или надевая чужие тапочки в гостях. Если вы не можете обойтись без такой обуви, то лучше принесите её с собой. Посещая сауну или бассейн, всегда берите резиновые тапочки. В таких местах существует огромный риск (по причине, что оно является общественным) заразиться микозом стоп.

Читайте такжеКак правильно варить рис и почему никогда нельзя выливать рисовый отвар: три правила для хозяйкиКак проявляется этот недуг? На стопах появляется покраснение. Спустя некоторое время кожа начинает шелушиться (все это дело сопровождается зудом). В этом случае следует обратиться к врачу-дерматологу и он назначит соответствующее лечение.

Если же вы пригласили в гости своих знакомых или друзей, то продумайте этот пункт. Для таких целей многие производители сегодня выпускают специальные тапочки для гостей. Как альтернатива: можно предложить друзьям резиновые шлепки, которые легко мыть и дезинфицировать.

Вам может быть интересно: