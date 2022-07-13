Обычные тапочки могут навлечь беду: почему носить и дарить домашнюю обувь плохая примета

Суеверный человек никогда не подарит и не примет тапки в подарок.
На первый взгляд, безобидные домашние тапочки могут навлечь беду. По крайней мере так считают суеверные люди.
Главред разбирался, почему нельзя дарить домашние тапочки или носить чужие.
Почему нельзя дарить домашние тапочки: суеверия и приметы
Слишком мнительные и суеверные люди воспримут такой подарок негативно, а связано это с тем, что тапочки имеют отношение к миру мертвых. Таким образом, преподнося тапки в подарок, вы намекаете виновнику торжеств о том, что ему пора отправиться в иной мир.
Связано это, в первую очередь, с тем, что людей принято было хоронить в белых тапочках, именно отсюда и пошло данное суеверие. Стоит отметить, что домашняя обувь в качестве подарка больше всего может расстроить пожилых людей, что вполне объяснимо.
Читайте такжеПриметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуЕще одним поверьем, которое появилось в народе, является предзнаменование скорой разлуки с любимым человеком, если он преподнес в качестве подарка домашнюю обувь.
Это правило, в первую очередь, относится к женщинам, считается, что если она подарит своему любимому мужчине, с которым они еще не живут вместе обувь для дома, то это будет символизировать ее скорый переезд к нему.
Безусловно, здесь основную роль играет психологический фактор и если мужчина не готов к серьезным отношениям, то такой подарок действительно может быть неуместным. В противном случае, подарить домашние теплые тапочки, будет уместно, ведь это символ домашнего уюта и комфорта.
Можно ли носить чужие тапки?
Отойдем от суеверий и перейдем к фактам. Микоз стоп (он же грибок) возможно подцепить в бассейнах, сауне или надевая чужие тапочки в гостях. Если вы не можете обойтись без такой обуви, то лучше принесите её с собой. Посещая сауну или бассейн, всегда берите резиновые тапочки. В таких местах существует огромный риск (по причине, что оно является общественным) заразиться микозом стоп.
Читайте такжеКак правильно варить рис и почему никогда нельзя выливать рисовый отвар: три правила для хозяйкиКак проявляется этот недуг? На стопах появляется покраснение. Спустя некоторое время кожа начинает шелушиться (все это дело сопровождается зудом). В этом случае следует обратиться к врачу-дерматологу и он назначит соответствующее лечение.
Если же вы пригласили в гости своих знакомых или друзей, то продумайте этот пункт. Для таких целей многие производители сегодня выпускают специальные тапочки для гостей. Как альтернатива: можно предложить друзьям резиновые шлепки, которые легко мыть и дезинфицировать.
Вам может быть интересно:
- Почему нельзя спать с мокрыми волосами: ответ экспертов
- Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком
- Могут переносить серьезные заболевания: почему нельзя спать с кошками