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Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

21 октября 2022, 03:23

Обычный пылесос может удивить своими возможностями и разноплановостью.

Пылесос
Как использовать пылесос не по назначению / pixabay.com

В наше время пылесос есть почти в каждом доме. Многие уже не представляют качественную уборку без этого девайса.

Главред узнавал, на что еще способен обычный пылесос.

Освежит воздух

Чтобы воздух в доме стал не только чистым, но и ароматным, перед началом уборки положите в отсек для сбора пыли кусочек ваты, смоченный в вашем любимом эфирном масле – нескольких капель будет достаточно.

Освежит матрас

Чистота постельных принадлежностей играет не последнюю роль в качестве сна. Чтобы избавить матрас от неприятных запахов и возможных бактерий, рассыпьте по поверхности обычную пищевую соду и оставьте ее на несколько часов — за это время порошок впитает излишки влаги и вернет матрасу свежесть. После этого соберите соду пылесосом.

Позаботится о питомце

У животных свои причуды — например, некоторым собакам и кошкам нравится, когда их пылесосят. Если ваш питомец тоже без ума от такого массажа, пользуйтесь этим как можно чаще – шерсти в доме существенно поубавится.

Успокоит ребёнка

Пылесос – источник белого шума. Его монотонное жужжание расслабляет и успокаивает нервную систему. На детей белый шум действует безотказно. Если ваш малыш капризничает и никак не может заснуть, включите пылесос на среднюю мощность. Многим помогает!

Упакует вещи в вакуум без вакууматора

С помощью пылесоса, можно очень компактно упаковать объемные вещи для транспортировки (подушки, одеяла). Возьмите плотный пакет для мусора и выкачайте воздух.

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Автор: Сергей Кущ
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