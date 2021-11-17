Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину / Reuters

С завтрашнего дня, 18 ноября, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений, сообщает издание БЕЛТА.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Дефицит угля в Украине

Украина не накопила достаточного уровня запасов угля накануне старта отопительного сезона. Поэтому появляются опасения, связанные с недостачей электроэнергии в стране.

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

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12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

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