Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной, заявили в Минэнергетики.
С завтрашнего дня, 18 ноября, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений, сообщает издание БЕЛТА.
"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.
Дефицит угля в Украине
Украина не накопила достаточного уровня запасов угля накануне старта отопительного сезона. Поэтому появляются опасения, связанные с недостачей электроэнергии в стране.
Заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.
Читайте такжеБеларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - эксперт
12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.
Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.
Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.
Читайте также:
- Беларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - эксперт
- Беларусь не объявляла Киеву демарш и продолжает поставки электроэнергии в Украину
- Российский шлейф: почему Беларусь отказалась поставлять электроэнергию Украине
- В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколько