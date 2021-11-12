Украинские ТЭС экстренно переводят на газ ради экономии угля

Минэнерго в рамках сокращения использования угля переводит некоторые энергоблоки украинских теплоэлектроцентралей на газ.
Минэнерго в рамках сокращения использования угля переводит некоторые энергоблоки украинских теплоэлектроцентралей на газ, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 ноября.
На газ переходят Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 общей мощностью 600 МВт, что позволит сэкономить около 150 тысяч тонн угля в месяц.
Еще 350 тысяч тонн угля планируют сэкономить с помощью запуска раньше срока первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.
"Такими действиями мы даем возможность генерирующим компаниям пополнить запасы угля на складах", - отметил первый замминистра Юрий Власенко.
На данный момент в энергосистеме работает 12 атомных энергоблоков общей мощностью около 11 тыс. МВт.
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Согласно данным Минэнерго, в январе–октябре 2021 года в Украине добыто 24,126 млн тонн угля, что на 6% превышает плановый показатель. Из них 4,754 млн тонн угля было добыто на госпредприятиях - это на 964,3 тыс. тонн меньше плана.
Украинцы получили платежки за отопление с перерасчетом
Ранее сообщалось, что в Украине некоторые семьи получили платежки за отопление с учетом перерасчета за прошлые годы. Одним придется доплатить, у других наоборот появились переплаты.
По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, данный перерасчет вполне законный. В частности, перерасчет стоимости возможен как в сторону увеличения цены услуг, когда у граждан образуются долги, так и в сторону уменьшения, когда появляются переплаты.
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