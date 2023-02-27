Бедные люди: почему в СССР гражданам приходилось варить джинсы

В СССР джинсы были очень дорогими и недоступными для большинства граждан

Джинсы / скриншот YouTube

Джинсы - это одежда, которую носит вся планета, но в Советском Союзе она была запрещена. В то время как молодежь по всему миру носила джинсы, советские граждане были вынуждены носить другую одежду.

Какие джинсы носили в СССР?

В СССР джинсы были неофициальной одеждой, их продавали на рынках и в специализированных магазинах за торговую валюту. Джинсы были часто подделывали, и качество их было низким. Обычно они были черного или синего цвета, с высокой талией и широкими штанинами.

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Почему в Советском Союзе запрещали джинсы?

В СССР джинсы были очень дорогими и недоступными для большинства граждан. Одной из причин, почему джинсы были запрещены, было то, что они были символом западного образа жизни и индивидуальности, что было не по душе властям.

Кстати, мы уже рассказывали, почему в СССР джинсы были "врагом народа".

Зачем в СССР варили джинсы?

Варить джинсы в СССР стали из-за дефицита. Некоторые изобретательные люди пытались изготовить штаны самостоятельно. Для этого использовали старые брезентовые сумки, которые разбирали на части и использовали как материал для изготовления брюк. Также подходили старые джинсы, но найти их было нелегко. Из этих материалов создавались похожие на джинсы брюки.

Как это делалось:

Скручивали джинсы и стягивали их резинками и всевозможными зажимами.

В теплую, но не кипящую воду заливали белизну (примерно 1 стакан на 5 литров).

Опускали в воду скрученные джинсы и кипятили минут 15-20.

Прополаскивали новорожденные "варенки".

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