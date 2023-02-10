Срок за Levi’s и Montana: почему в СССР запрещали и садили в тюрьму за джинсы

Граждане Советского Союза познакомились с детищем Ливая Штрауса в 1957 году. Тогда и началась своеобразная джинсовая лихорадка.

Джинсы / скриншот YouTube

Сейчас трудно представить человека, у которого в гардеробе нет джинсов, но в СССР за обычные штаны из денима могли выгнать с работы и даже посадить в тюрьму.

Граждане Советского Союза познакомились с детищем Ливая Штрауса в 1957 году. Тогда и началась своеобразная джинсовая лихорадка. Обычному человеку было очень трудно достать джинсы - за ними охотились, ими спекулировали и добывали всеми правдами и неправдами.

Одел джинсы - уволен

Да, было и такое. В СССР пробовали бороться им даже запрещать джинсы. За их ношение могли даже выгнать из института или уволить с работы. Первые джинсы в Советский Союз завезли из США и Европы и тогда появились спекулянты. Цены на них были заоблачными - стоимость одной пары была как минимум 200 рублей, что равнялось средней зарплате советского гражданина.

Джинсы - "враг народа"

Несмотря на огромную стоимость, джинсы стали одной из самых желанных покупок особенно для молодежи. В итоге началась настоящая война против штанов. За спекулянтами охотились как на общественном, так и на государственном уровне.

Подключилась и пропаганда: джинсы высмеивали в карикатурах, а пойманных с поличным спекулянтов могло ждать наказание вплоть до 15 лет тюрьмы.

Спрос породил подделки

В семидесятых годах СССР наводнили поддельные джинсы, которые сильно уступали по качеству оригиналу. Тогда начали появляться и советские джинсы, но они не смогли составить конкуренцию Lee, Levi’s или Wrangler.

Конец джинсовой лихорадки наступил только в девяностых годах, когда они перестали быть дефицитом.

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