Байден поручил выделить Украине 600 млн долларов военной помощи

Украина может получить 600 млн долларов военной помощи от США / Фото Reuters

США в лице президента Джо Байдена издали меморандум о немедленном предоставлении Украине материальных средств в качестве военной помощи.

Соответствующий документ появился на официальном сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, я настоящим делегирую Государственному секретарю следующие полномочия для оказания немедленной военной помощи Украине", - гласит меморандум.

Всего на военное образование и подготовку Байден выделил 600 миллионов долларов.

Ранее власти США предлагали президенту Зеленскому помощь в эвакуации из Киева, от которой он отказался.

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Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций лично против Путина, Лаврова и Шойгу из-за вторжения РФ в Украину.

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