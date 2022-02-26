Байден поручил выделить Украине 600 млн долларов военной помощи

25 февраля президент США обнародовал соответствующий документ.
США в лице президента Джо Байдена издали меморандум о немедленном предоставлении Украине материальных средств в качестве военной помощи.
Соответствующий документ появился на официальном сайте Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, я настоящим делегирую Государственному секретарю следующие полномочия для оказания немедленной военной помощи Украине", - гласит меморандум.
Всего на военное образование и подготовку Байден выделил 600 миллионов долларов.
Ранее власти США предлагали президенту Зеленскому помощь в эвакуации из Киева, от которой он отказался.
Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций лично против Путина, Лаврова и Шойгу из-за вторжения РФ в Украину.
Другие новости:
- В Черноморске российский дрон атаковал судно морской охраны, его сбили
- Оккупанты терпят потери техники и силы - ЗСУ
- Ситуация сейчас контролируемая по всей территории Украины – Подоляк