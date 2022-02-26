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Американские власти предложили Зеленскому помощь в эвакуации из Киева - президент отказался

26 февраля 2022, 06:20

США изъявили желание помочь гаранту покинуть Киев.

/ t.me/V_Zelenskiy_official

The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники сообщает о том, что американские власти предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать при необходимости помощь при эвакуации.

По их мнению, гарант является "целью номер один" для России.

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, но он до сих пор отказывался уезжать", - пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский снял видеодоказательство, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк находятся по-прежнему в Киеве. И никуда бежать не собираются. Они стоят возле Офиса президента.

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"Все мы здесь, наши военные здесь, граждане здесь, все мы здесь защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше", — сказал Зеленский.

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