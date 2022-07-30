Август 2022 будет очень сложным: 4 знака зодиака отделаются легким испугом - гороскоп

Август будет нейтральным месяцем для 4 знаков зодиака, рассказал Влад Росс / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Август-2022 будет жарким и насыщенным месяцем. Он будет связан с несколькими напряженными аспектами планет, которые существенно повлияют на нашу жизнь. Астролог Влад Росс прогнозирует, что некоторым знакам зодиака грозят большие неприятности, а у некоторых последний месяц лета пройдет относительно спокойно.

В частности, нейтральным август будет для следующих знаков: Овен, Рак, Скорпион, Козерог.

Гороскоп на август 2022 - Овен

Родная для Овна планета Марс продолжит в августе-2022 движение по знаку Тельца, а это значит, что актуальными будут вопросы, связанные с финансами, деловой активностью, поиском новых источников дохода, распределением бюджета, покупками.

Начало августа не обещает быть особо радужным для Овна – возможны непредвиденные проблемы с деньгами, либо представителям знака придется столкнуться с препятствиями, незапланированными тратами, финансовыми потерями. Овну в этом месяце не стоит рисковать деньгами, особенно в первую неделю.

В середине месяца представители знака могут рассчитывать на большее везение: могут быть неожиданные финансовые поступления. Некоторым Овнам предложат выгодный проект.

В целом, август может принести Овну множество приятных моментов и возможностей для отдыха, развлечений.

"Я бы посоветовал представителям этого знака больше развлекаться в этом месяце. У Овна может появиться в это время новая эмоциональная связь, любовь. Венера войдет в знак Льва, что предвещает везение в любви, счастье и возможность найти приятное хобби, в которое Овен погрузится с головой, и оно поможет ему справиться с вероятными сложными финансовыми ситуациями и трудностями в начале месяца", - рассказал Влад Росс эксклюзивно для Главреда.

В конце августа у Овна будет шанс вытащить счастливый билет и даже выиграть в лотерею.

К рискам месяца следует отнести необдуманные траты, финансовые потери, ограничение бюджета, финансовые авантюры, ссоры с детьми и возлюбленными, эмоциональные вспышки и перепады настроения.

В августе-2022 у Овна будет хорошее здоровье и самочувствие.

Астролог советует более серьезно отнестись к тратам и финансовым операциям, не принимать быстрых и импульсивных решений. Составление списков покупок для Овна будет весьма полезным в этот период. Однозначно не стоит сорить деньгами, но также не помешает выделить какую-то сумму на развлечения.

Август 2022 года будет не самым благоприятным периодом в жизни Овна для поездок, путешествий и эмиграции, поскольку могут возникнуть серьезные сложности в чужой стране.

Гороскоп на август 2022 для Раков

Август 2022 года для Рака будет средненьким месяцем. В это время стоит уделить больше внимания друзьям, коллективу, общению, обучению. У Рака могут созреть новые планы, которые захочется тут же воплотить в жизнь. Однако следует быть весьма осторожным.

В этом месяце Раку лучше не планировать важных начинаний и мероприятий – крестовая ситуация на небе будет не особо благоприятна. Существует опасность разногласий и ссор с друзьями, либо же в дружеском коллективе произойдут изменения, в результате которых все станет сложно для Рака.

С другой стороны, Раку, как никому другому, в августе лучше всего заниматься финансовыми вопросами. Рак может удачно взять в долг или вернуть старые долги. Может появиться возможность дополнительных подработок и перехода в новую сферу деятельности. Во второй половине месяца Рак может найти очень хорошую в финансовом плане работу, но не исключено, что в первой половине Рак столкнется с дополнительными расходами.

Август для Рака будет приятен тем, что принесет неплохие доходы, продвижение по карьерной лестнице, участие в крупных культурных мероприятиях, выгодные предложения от партнеров и выгодные деловые ситуации, подарки от друзей, в том числе и из-за границы.

Впрочем, Раку следует быть готовым и к превратностям месяца. Так, например, его может ждать крушение планов, конфликтные ситуации с друзьями, смена работы из-за разногласий с коллективом, поломка техники и электроприборов. Этот месяц – худшее время для покупки автомобиля.

В августе-2022 Раку не следует ставить перед собой слишком больших задач и принимать скоропалительных решений. Лучше все хорошо обдумывать. Самое главное – Рак может войти в новый коллектив, где будут очень теплые взаимоотношения, и где он сможет найти хороших друзей.

Гороскоп на август 2022 - Скорпион

Скорпиону в августе 2022-го будет хорошо, но не очень. В этом месяце Скорпион будет более активен в совместных делах, а также много сил и внимания будет уделять отношениям с партнерами.

В начале месяца есть риск ссор и разногласий с партнерами, охлаждения и даже разрыва отношений. Например, можно поругаться со второй половиной из-за любовницы и расстаться навсегда. Поэтому Скорпиону важно стараться сдерживать себя.

Ближе к середине августа у Скорпиона будет больше шансов наладить отношения или разобраться в сложном деле вместе с другими людьми. Партнеры могут вдохновить Скорпиона на новые действия или начало новых проектов. Он может рассчитывать на большую помощь и поддержку друзей, деловых партнеров и просто от окружающих людей. Также в это время хорошо возобновлять или налаживать деловое партнерство.

В начале месяца у Скорпиона может появиться возможность отправиться в приятное путешествие и весело провести время. Также возможны успехи на работе. Если Скорпион пока не работает, то не исключено, что в это время поступит интересное предложение. Начальство будет более благосклонно к Скорпиону и может поощрить приятным бонусом.

К рискам месяца относятся ссоры с деловыми партнерами, расставания с женами или мужьями, конфликты с клиентами, активизация врагов и их открытое противостояние. Партнеры могут неприятно удивить Скорпиона и разорвать отношения. Это худшее время для подписания договоров и контрактов, особенно брачных. Вообще, Скорпиону в этом месяце лучше не жениться (не выходить замуж).

Чтобы минимизировать стресс, Скорпиону, особенно в начале месяца, не стоит пытаться выяснять отношения, инициировать споры и ссоры с партнерами или клиентами. Лучше отложить все важные разговоры с ними на время, когда Скорпион сможет общаться без лишних эмоций, более спокойно, и устранить возникшие разногласия.

Гороскоп на август 2022 для Козерогов

В августе 2022 года планы Козерога столкнутся с препятствиями. Впрочем, все будет не так уж плохо.

В начале месяца Козерог может неожиданно сменить ориентацию и цели, чувствовать подавленность и отсутствие вдохновения, особенно это касается творческих людей. Потому Козерогу не стоит планировать на первые числа августа начало новых проектов и дел – лучше все отложить до середины месяца.

Ближе к середине августа Козерог может ожидать спада напряжения, появятся силы и энергия, которые будут потрачены на реализацию его идей в последней декаде месяца. Могут быть успехи в бизнесе, а проекты могут принести долгожданную прибыль.

В августе возможны выгодные предложения и финансовые удачи, особенно в последней декаде месяца. Козерогу ко всему стоит подходить серьезно и не принимать быстрых решений. Лучше все как следует взвесить, проверить, посоветоваться. Также Козерогу не стоит рисковать финансами 26-28 августа, иначе есть угроза обанкротиться. Подписание контрактов в это время может оказаться весьма мучительным и неудачным для Козерога.

Козерог может потерять вдохновение. Могут случиться неожиданные пересмотры планов.

Также Козерог в августе может потерять отношения с любимым человеком или поругаться с детьми навсегда. Козероги любят строить других, а потому им нужно постараться не быть деспотами и тиранами, в частности, перестать "строить" своих детей.

В августе у Козерога будет больше желания отдыхать и наслаждаться жизнью. Благоприятно планировать свое время, заниматься новыми делами. В самом конце месяца не следует ввязываться в сомнительные финансовые авантюры и тратить крупные суммы на покупки.

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