УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачи

29 июля 2022, 17:34

Четыре знака зодиака будут в зоне риска в августе.

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачи
4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачи/ ua.depositphotos.com

Август 2022 года будет очень насыщенным месяцем. Однако счастье он принесет немногим знакам зодиака, а представители некоторых из них и вообще должны готовиться к тому, что на их головы посыпятся неудачи.

Самые тяжелые испытания ждут в этот месяц представителей четырех знаков зодиака. Об этом говорится в гороскопе, который составил для всех знаков зодиака известный астролог Влад Росс эксклюзивно для Главреда.

Телец

Для этого знака зодиака август 2022 года пройдет под знаком минус. С одной стороны Телец будет энергичным, что позволит ему активно заниматься спортом, но с другой стороны этой энергии не всегда будет достаточно для поддержания такого активного ритма на постоянной основе. Особенно энергии будет не хватать людям старшего возраста.

Телец в августе, в частности, будет уязвимым перед жарой – стоит быть осторожными, ведь возможны инфаркты, инсульты и прочее. Поэтому стоит проводить время в прохладных помещениях или там, где есть кондиционеры.

Есть риск, что в августе Тельца могут уволить, и он лишится источников заработка. Также у Тельца в этом месяце могут начать требовать деньги.

Если Телец будет правильно использовать свою энергию в начале месяца, то середина августа будет более благосклонной к этому знаку зодиака. Во второй половине месяца Телец почувствует прилив сил и уверенность в том, что у него всё получится. Это время будет благоприятным для того, чтобы браться за новые планы и проекты.

Кроме этого, вторая половина месяца является благоприятным периодом для покупки дома или земельного участка.

Близнецы

Большая часть августа 2022 года для Близнецов будет неудачной. Их будут постигать неудачи до 20 августа, и только после этой даты всё может наладиться.

К названной дате Близнецам может грозить то, что кто-то "подсидит" их на работе, а также активизируются тайные враги, которые будут представлять особую опасность.

В первой половине месяца Близнецы будут испытывать неприятные эмоции и страхи. В это время не исключены физические недомогания или ощущение сильной усталости. Появится желание спрятаться ото всех и побыть в одиночестве. Однако пребывание наедине с собой будет лишь полезным для Близнецов, они смогут настроить себя на правильный лад.

"Риски месяца – проблемы со здоровьем, ДТП и несчастные случаи (особенно в первую неделю месяца), эмоциональная нестабильность, страхи, переживания, козни тайных врагов в начале месяца, ссоры и разногласия с родственниками в конце месяца, а также непонимание со стороны близкого окружения", – отмечает Влад Росс.

А после 20 августа Близнецы будут чувствовать себя намного лучше, и их дела пойдут на лад. В это время можно будет даже открывать новый бизнес, ведь этот период времени будет благоприятным для таких шагов.

Весы

Для Весов август 2022 года будет наполнен сложностями, это будет кризисный период времени. Их будут преследовать стресс, экстремальные ситуации, опасность на войне. Поэтому, по словам астролога, в августе представителям этого знака лучше не идти служить в армию, а переждать.

Также Весам в это время лучше избегать конфликтов, остерегаться грабежа, не брать и не давать в долг деньги, а также не брать кредитов.

Однако есть и позитив – благодаря интуиции и сознанию Весы смогут справиться со сложностями, которые их постигнут в этом месяце. При этом трудности их только закалят, утверждает астролог.

В августе 2022 Весы смогут в корне изменить себя, свою жизнь, место жительства, профессию. При этом, если человек думает о переезде, то его лучше осуществить именно в этом месяце.

По словам Росса, особенно стоит воплотить в жизнь свой замысел в августе, если Весы планировали переехать из Херсона. Также астролог отмечает, что Херсон и область стоит покинуть всем знакам зодиака, ведь уже в ближайшее время там будет большая опасность.

Стрелец

Еще одним злополучным знаком зодиака в августе 2022 года будет Стрелец. В этом месяце представителей этого знака могут беспокоить проблемы со здоровьем. Возможные внезапные недомогания, кроме этого, могут напомнить о себе хронические заболевания. В начале и конце месяца лучше не перенапрягаться.

Уровень энергии Стрельца возрастет ближе к середине августа. Тогда появятся новые идеи и может появиться желание начать спортивные занятия и сбросить вес. Также может потребоваться что-то изменить в своей работе или повседневной рутине. При этом любые изменения могут быть весьма благоприятными.

"Среди главных рисков месяца у Стрельца, прежде всего, проблемы со здоровьем. Возможны ДТП и несчастные случаи, обострение хронических заболеваний. Также возможны неожиданные изменения в работе, конфликты с коллегами или подчиненными, которые могут подсидеть Стрельца", – говорит астролог.

Поэтому в этом месяце нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью и не стоит себя очень сильно нагружать, особенно в начале месяца.

Читайте также:

Росс астролог гороскоп астрологи Влад Росс гороскоп на август гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

Путинский "пес" Стивен Сигал обиделся на русофобию, и рассказал о своих украинских корнях

17:35

Германия передаст Украине танки для строительства мостов: что о них известноВидео

17:34

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачиВидео

17:33

Россияне сами подорвали здание с пленными в Еленовке - перехват СБУ

17:23

РФ планировала казнь заранее: в Сети разнесли версию об ударе HIMARS по ЕленовкеВидео

Реклама
17:18

Лобода без макияжа показала себя с дочкой

17:06

Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается

16:58

"Были мертвы на момент начала пожара": Арестович раскрыл подробности удара РФ по колонии в Еленовке

16:49

Фокус с Крымом не пройдет: эксперт объяснил, может ли Кремль заставить Запад признать оккупацию Херсона

16:49

Персональное поражение "старичка" Путина: в РФ раскрыли сценарий освобождения ХерсонаВидео

16:37

Как правильно пользоваться патчами и чем они опасны: топ-4 совета экспертов

16:29

"Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова

16:20

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

16:19

Вышел украинский перевод американской книги "Очерки новейшей истории Украины, 1991-2021" новости компании

16:19

Путиниста Киркорова после выступления в Крыму пограничники обломали с концертом в Молдове

15:59

Оккупанты "остались без рук и ног": детали удара по технике и нефтебазе РФ под ХерсономВидео

15:54

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72Видео

15:47

Запад ударит по бункеру Путина, если он развяжет ядерную войну – ЖдановВидео

15:30

"Есть что вспомнить": самая богатая певица Украины Камалия похвасталась декольте до пояса

15:30

Военнопленных убивали Градами: в ОП раскрыли детали удара РФ по ЕленовкеВидео

Реклама
15:27

Зеленская публично отреагировала на критику ее фотографий для VogueВидео

15:22

Варварство русских возмущает: в Конгрессе США призвали предоставить Украине ATACMS и танкиВидео

15:02

"Это была тщательно спланированная провокация": Подоляк об убийстве военнопленных в ЕленовкеВидео

14:57

300 оккупантов стали "двухсотыми": ВСУ провернули невероятную операцию на Харьковщине

14:52

Путинский холуй Безруков опозорился с видео в роли Голохвастова из "За двумя зайцами"Видео

14:44

В Киеве резко взлетел доллар: валюта на рынке продается дороже 42 гривенВидео

14:43

От ворот поворот: в Турции ответили Путину насчет Bayraktar для РФВидео

14:29

Школьница надругалась над флагом Украины возле оккупированного Купянска: ей грозит заключениеВидео

14:26

"Надо выбрать момент": Горбач рассказал, когда Украина может ударить по Крымскому мосту

14:26

"Адская" жара резко отступит: синоптики назвали дни, когда температура опустится до +17Видео

14:18

"Это фильм о его кончине": Ющенко объяснил, что положит конец правлению Путина

14:18

Экс-командир защитников Мариуполя объявил охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке

14:00

Гороскоп на август-2022 для всех знаков: Телец впадет в уныние, а Рыбы станут счастливчикамиВидео

13:47

Путин может перейти к "плану D" из-за провалов в войне в Украине – министр обороны БританииВидео

13:47

Пугачеву с Галкиным и Киркорова разделила война в Украине: бывшие друзья разорвали все связи

13:39

СБУ вычислила еще нескольких оккупантов, которые зверски издевались над жителями БучиВидео

13:18

Оккупанты ударили по колонии, где держали военнопленных украинцев: есть погибшие - Генштаб

13:14

Вариант "двух Корей" для Украины: Арестович назвал ближайшую стратегическую цель КремляВидео

13:07

Оккупанты запытали до смерти бойца ВСУ и сняли все на видео: у Зеленского отреагировалиВидео

13:05

Ни один корнеплод не испортится: как сохранить морковь на зиму до весныВидео

Реклама
13:04

Верховная Рада "заморозила" тарифы на газ, тепло и горячую воду в Украине на период войныВидео

13:03

Обрекут себя на гибель: эксперт рассказал о рисках вторжения армии Беларуси в УкраинуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 июля 2022: Ракам – старые обиды, Львам – зависть врагов, Скорпионам – чужие тайныВидео

12:51

Россияне атаковали ракетами Николаев: разрушили остановку и убили 5 человекВидео

12:40

"С верой в победу!": Ротару мощно поддержала Украину в войне с Россией

12:38

"Драка будет славной": Арестович заявил о третьем этапе войны в УкраинеВидео

12:31

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

12:25

Путин прогоняет войска через "мясорубку": его стратегия напоминает советскую - УоллесВидео

12:08

Превращает оккупантов в пепел: Залужный впервые показал работу М270 MLRS в боевых условияхВидео

11:57

"Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять