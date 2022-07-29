Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачи

4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачи/ ua.depositphotos.com

Август 2022 года будет очень насыщенным месяцем. Однако счастье он принесет немногим знакам зодиака, а представители некоторых из них и вообще должны готовиться к тому, что на их головы посыпятся неудачи.

Самые тяжелые испытания ждут в этот месяц представителей четырех знаков зодиака. Об этом говорится в гороскопе, который составил для всех знаков зодиака известный астролог Влад Росс эксклюзивно для Главреда.

Телец

Для этого знака зодиака август 2022 года пройдет под знаком минус. С одной стороны Телец будет энергичным, что позволит ему активно заниматься спортом, но с другой стороны этой энергии не всегда будет достаточно для поддержания такого активного ритма на постоянной основе. Особенно энергии будет не хватать людям старшего возраста.

Телец в августе, в частности, будет уязвимым перед жарой – стоит быть осторожными, ведь возможны инфаркты, инсульты и прочее. Поэтому стоит проводить время в прохладных помещениях или там, где есть кондиционеры.

Есть риск, что в августе Тельца могут уволить, и он лишится источников заработка. Также у Тельца в этом месяце могут начать требовать деньги.

Если Телец будет правильно использовать свою энергию в начале месяца, то середина августа будет более благосклонной к этому знаку зодиака. Во второй половине месяца Телец почувствует прилив сил и уверенность в том, что у него всё получится. Это время будет благоприятным для того, чтобы браться за новые планы и проекты.

Кроме этого, вторая половина месяца является благоприятным периодом для покупки дома или земельного участка.

Близнецы

Большая часть августа 2022 года для Близнецов будет неудачной. Их будут постигать неудачи до 20 августа, и только после этой даты всё может наладиться.

К названной дате Близнецам может грозить то, что кто-то "подсидит" их на работе, а также активизируются тайные враги, которые будут представлять особую опасность.

В первой половине месяца Близнецы будут испытывать неприятные эмоции и страхи. В это время не исключены физические недомогания или ощущение сильной усталости. Появится желание спрятаться ото всех и побыть в одиночестве. Однако пребывание наедине с собой будет лишь полезным для Близнецов, они смогут настроить себя на правильный лад.

"Риски месяца – проблемы со здоровьем, ДТП и несчастные случаи (особенно в первую неделю месяца), эмоциональная нестабильность, страхи, переживания, козни тайных врагов в начале месяца, ссоры и разногласия с родственниками в конце месяца, а также непонимание со стороны близкого окружения", – отмечает Влад Росс.

А после 20 августа Близнецы будут чувствовать себя намного лучше, и их дела пойдут на лад. В это время можно будет даже открывать новый бизнес, ведь этот период времени будет благоприятным для таких шагов.

Весы

Для Весов август 2022 года будет наполнен сложностями, это будет кризисный период времени. Их будут преследовать стресс, экстремальные ситуации, опасность на войне. Поэтому, по словам астролога, в августе представителям этого знака лучше не идти служить в армию, а переждать.

Также Весам в это время лучше избегать конфликтов, остерегаться грабежа, не брать и не давать в долг деньги, а также не брать кредитов.

Однако есть и позитив – благодаря интуиции и сознанию Весы смогут справиться со сложностями, которые их постигнут в этом месяце. При этом трудности их только закалят, утверждает астролог.

В августе 2022 Весы смогут в корне изменить себя, свою жизнь, место жительства, профессию. При этом, если человек думает о переезде, то его лучше осуществить именно в этом месяце.

По словам Росса, особенно стоит воплотить в жизнь свой замысел в августе, если Весы планировали переехать из Херсона. Также астролог отмечает, что Херсон и область стоит покинуть всем знакам зодиака, ведь уже в ближайшее время там будет большая опасность.

Стрелец

Еще одним злополучным знаком зодиака в августе 2022 года будет Стрелец. В этом месяце представителей этого знака могут беспокоить проблемы со здоровьем. Возможные внезапные недомогания, кроме этого, могут напомнить о себе хронические заболевания. В начале и конце месяца лучше не перенапрягаться.

Уровень энергии Стрельца возрастет ближе к середине августа. Тогда появятся новые идеи и может появиться желание начать спортивные занятия и сбросить вес. Также может потребоваться что-то изменить в своей работе или повседневной рутине. При этом любые изменения могут быть весьма благоприятными.

"Среди главных рисков месяца у Стрельца, прежде всего, проблемы со здоровьем. Возможны ДТП и несчастные случаи, обострение хронических заболеваний. Также возможны неожиданные изменения в работе, конфликты с коллегами или подчиненными, которые могут подсидеть Стрельца", – говорит астролог.

Поэтому в этом месяце нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью и не стоит себя очень сильно нагружать, особенно в начале месяца.

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