Атошник или атовець: Авраменко обратился к украинцам с крайне важным правилом

В связи с войной в Украине, которая началась в 2014 году, появились люди, которые принимали участие в АТО. Языковед Александр Авраменко обратился к украинцам и рассказал, как правильно называть таких людей.
По словам эксперта, слово "атошник" не имеет права на полноценную жизнь в украинском языке.
От аббревиатур создают наименование людей с окончанием "шник" только в русском языке. В Украинском языке используют окончания "ець".
То есть, правильно: НАТО - натовець, АТО - атовець, а не атошник.
Также языковед рассказал, как правильно называть сотрудников полиции.
Эксперт утверждает, что в словарях украинского языка и официальніх источниках есть форма только "поліцейський", однако это не всё.
Авторитетный языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт", потому что частица "ей" - не характерна для украинского языка, скорее - для российского.
В заключении - официально используется форма "поліцейський", а в разговорном языке лучше использовать "поліціянт".
Смотрите видео о том, как правильно называть участника АТО:
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