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Атошник или атовець: Авраменко обратился к украинцам с крайне важным правилом

Елизавета Бельмас
6 июля 2023, 14:20 обновлено 6 июля, 14:37
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Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно называть участника АТО и работника полиции.
Атошник или атовець
Атошник или атовець / коллаж: Главред, фото: скриншот

В связи с войной в Украине, которая началась в 2014 году, появились люди, которые принимали участие в АТО. Языковед Александр Авраменко обратился к украинцам и рассказал, как правильно называть таких людей.

По словам эксперта, слово "атошник" не имеет права на полноценную жизнь в украинском языке.

От аббревиатур создают наименование людей с окончанием "шник" только в русском языке. В Украинском языке используют окончания "ець".

То есть, правильно: НАТО - натовець, АТО - атовець, а не атошник.

Также языковед рассказал, как правильно называть сотрудников полиции.

Эксперт утверждает, что в словарях украинского языка и официальніх источниках есть форма только "поліцейський", однако это не всё.

Авторитетный языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт", потому что частица "ей" - не характерна для украинского языка, скорее - для российского.

В заключении - официально используется форма "поліцейський", а в разговорном языке лучше использовать "поліціянт".

Смотрите видео о том, как правильно называть участника АТО:

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украинский язык Александр Авраменко
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