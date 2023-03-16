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Астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать кульминацию войны

16 марта 2023, 14:22
Астролог Дмитрий Уранус в своем новом прогнозе рассказал, что еще с 7 марта тяжелое время для мирного населения Украины постепенно заканчивается.
Украинские военные, астрология
Астролог Уранус зорив свежий прогноз / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, ua.depositphotos.com

После того, как 7 марта нынешнего года планета Сатурн в транзитном статусе вышел из знака Водолея и перешел под знамена знака Рыбы, для мирных граждан Украины закончился тяжелый период. Но, к сожалению, для украинских военнослужащих он продолжается по-прежнему. Такой прогноз опубликовал на своем Telegram-канале астролог Дмитрий Уранус.

"7 марта 2023г. Сатурн вышел из Водолея и перешел в Рыбы. Он вышел из соединения с Луной карты Украины, что говорит об окончании этого тяжелого периода для обычных людей (но не военных). Период эвакуаций, массовых смертей мирных граждан, лишений и трудностей, угрозы голода, крупных территориальных потерь - подошел к концу", − считает он.

По словам Урануса, поскольку транзитный Сатурн будет в оппозиции к Солнцу, ситуация в Украине и ее экономике будет далека от идеала.

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"Подробнее о текущей оппозиции в карте Украины. Данный аспект не вызовет критических или непоправимых событий. Да, он тяжелый для Украины и украинской власти, и украинской экономики. Придется принимать трудные решения, терпеть потери в армии. Будут экономические проблемы и еще небольшие потери в территориях. Но данный аспект не смертельный, ни для власти, ни для государства", − сказал он.

Но, говорит Уранус, самое главное, что пик соединения прогрессивного Меркурия с Марсом карты Украины будет в июне-июле 2023 года. И именно благодаря такому якобы западные союзники дадут ВСУ все, что нужно для победы над русскими оккупантами.

"Но самый активный событийный аспект ближайших месяцев - это соединение прогрессивного Меркурия с Марсом карты Украины, в 8-м доме. Пик его влияния будет в июне-июле 2023. Фактически это будет кульминация войны. Данный аспект даст тяжелейшие активные бои, штурм вражеских позиций, большие потери как у противника, так и у нас. Так же он даст большую военную помощь иностранных партнеров, активное развитие военного производства. Я думаю, что благодаря этому аспекту Украине дадут все необходимое для победы. Но я не уверен, что мы вернем все оккупированные территории в 2023 году", − подытожил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.

Также ранее ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала, какие города в ближайшее время может атаковать страна-агрессор РФ. Согласно ее прогнозу, в марте "прилеты" могут быть Харькове и Харьковской области, Краматорске, Днепропетровске и Днепропетровской области, Никополе, Полтаве, Херсоне и Хмельницком.

Вас могут заинтересовать:

астролог война России и Украины Дмитрий Уранус
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