"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФ

Украинские военные скоро могут уничтожить Крымский мост, после чего российские оккупанты просто озвереют.

Астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФ/ ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Новый массированный ракетный удар оккупантов по Украине может произойти не раньше апреля, к тому времени будет относительное затишье.

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс в интервью ТСН.uа, Он отмечает, что "до апреля вряд ли что-то произойдет".

В то же время он предполагает, что в марте украинские военные могут уничтожить Крымский мост, а после этого оккупанты могут озвереть и ударить ракетами по Украине.

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"Единственное, что 20-е числа могут быть такими напряженными. Может и игла Кощея упасть. Игла кощиева – это Крымский мост. Он (Путин – ред.) сначала может озвереть и направить ракетные удары по Украине", – прогнозирует астролог.

В целом российские захватчики до апреля будут пытаться держать украинцев в постоянном стрессе и намеренно нагнетать ситуацию. Они будут поднимать в воздух истребители и бомбардировщики для устрашения, но у них уже не будет столько возможностей для обстрелов, как было раньше, говорит Влад Росс.

Астролог назвал города, которые могут оказаться под ракетным обстрелом оккупантов.

"Самые опасные города у нас остаются такие как Запорожье, Николаев. Конечно же будет тяжелая ситуация с Харьковом продолжаться. Ну и конечно Днепр – тоже, и Днепропетровская область – может быть такая сложная ситуация", – поделился прогнозом Росс.

Но в то же время астролог говорит, что в будущем произойдет "яркое" наступление украинских войск.

Ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.

Также ранее ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала, какие города в ближайшее время может атаковать страна-агрессор РФ. Согласно ее прогнозу, в марте "прилеты" могут быть Харькове и Харьковской области, Краматорске, Днепропетровске и Днепропетровской области, Никополе, Полтаве, Херсоне и Хмельницком.

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