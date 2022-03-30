Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире

Эксперт подчеркнула, что важным является посевная кампания во избежание голода.
Астролог Анна Карпеева составила гороскоп для президента Украины Владимира Зеленского, который родился 25 января 1978 года.
По ее словам в эфире телеканала Украина 24, во-первых, дата его избрания и инаугурации - это период, когда звезды показывали, что человек будет править страной во время военных действий. Тогда, как утверждает Карпеева, выпадала дата - февраль 2022 год, которая говорила о больших рисках для его жизни.
"Так как февраль закончился, а президент живой, это дает радость от успешного прохождения переломного момента, а дальше - дело времени. Но это тяжелый период, который будет сохраняться для главы государства еще долго", - сказала астролог.
Также астролог составила гороскоп для Украины.
"Будущее у нашей страны такое, что в нас будут вливать деньги и это нас спасает. По поводу финансирования из других стран - бояться не стоит - нам деньги будут давать", - отметил она.
Касательно проблемы земли и еды, астролог подчеркнула, что важным является посевная кампания во избежание голода.
"Затмение в мае будет переломным с точки зрения всего. Будут пытаться что-то новое ввести. Возможно, будут приниматься какие-то новые законы", - добавила Карпеева.
Читайте такжеПродолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страныКроме того, война, по ее словам, была неизбежной, она есть в натальной карте Украины. Причем она не закончится быстро.
"Это будет долго и очень нудно раскручиваться. Мир постигнет глобальный экономический кризис. Кроме того, в следующем году США постигнет кризис. Перестройка будет до 2024 года - два года", - резюмировала астролог.
Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.
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