Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире

Гороскоп для Украины / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Астролог Анна Карпеева составила гороскоп для президента Украины Владимира Зеленского, который родился 25 января 1978 года.

По ее словам в эфире телеканала Украина 24, во-первых, дата его избрания и инаугурации - это период, когда звезды показывали, что человек будет править страной во время военных действий. Тогда, как утверждает Карпеева, выпадала дата - февраль 2022 год, которая говорила о больших рисках для его жизни.

"Так как февраль закончился, а президент живой, это дает радость от успешного прохождения переломного момента, а дальше - дело времени. Но это тяжелый период, который будет сохраняться для главы государства еще долго", - сказала астролог.

Также астролог составила гороскоп для Украины.

"Будущее у нашей страны такое, что в нас будут вливать деньги и это нас спасает. По поводу финансирования из других стран - бояться не стоит - нам деньги будут давать", - отметил она.

Касательно проблемы земли и еды, астролог подчеркнула, что важным является посевная кампания во избежание голода.

"Затмение в мае будет переломным с точки зрения всего. Будут пытаться что-то новое ввести. Возможно, будут приниматься какие-то новые законы", - добавила Карпеева.

Читайте такжеПродолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страныКроме того, война, по ее словам, была неизбежной, она есть в натальной карте Украины. Причем она не закончится быстро.

"Это будет долго и очень нудно раскручиваться. Мир постигнет глобальный экономический кризис. Кроме того, в следующем году США постигнет кризис. Перестройка будет до 2024 года - два года", - резюмировала астролог.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

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