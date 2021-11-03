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Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноября

3 ноября 2021, 20:49

Как отмечает астролог, новолуние идеально для составления планов на месяц.

Луна
Новолуние 4 ноября / Reuters

4 ноября 2021 года в 23:14 по киевскому времени произойдет новолуние, которое астрологи также называют Суперноволунием.

Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, последнее новолуние осени состоится в знаке Скорпиона. Это означает, что ближайшее время стоит усиленно держать себя в руках, потому как влияние этого знака может делать людей более эмоциональными, напряженными, конфликтными и даже агрессивными.

"Это Новолуние будет достаточно эмоциональным, Скорпион все таки вскроет все болезненные раны. Ощущать прилив треша будем еще с 4 числа. Старайтесь не выплескивать все эмоции. Не только мы, но и окружающие будут слегка не в себе, неординарное поведение, эксцентричные, неожиданные поступки, ощущение себя не от мира сего - единым и неповторимым. Все это не плохо отдельно само по себе, но результат всплеска всей палитры, будем расхлебывать с месяцок", - отмечает Погорельченко.

Астролог отмечает, что новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте.

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Что ждет каждый знак зодиака в новолуние 4 ноября

Овен

Представители этого знака зодиака могут столкнуться со своими страхами, комплексами и установками, которые мешают им двигаться вперед.

Телец

Тельцов ожидают новые отношения, либо у их партнера может начаться новая работа, поменяться стиль.

Близнецы

У Близнецов может появиться новый коллега, новые обязанности на работе либо они будут жить в новом для себя режиме.

Раки

Ракам новолуние может принести новый проект, хобби или любовное увлечение. Кроме того, могут произойти события, которые подарят веселое и радостное событие в кругу семьи.

Лев

У Львов может появиться новое жилье, начнется ремонт либо они впервые задумаются о смене своего жилья. У них начнется новый этап в отношениях с близкими.

Дева

У Дев появятся новые маршруты, новые знакомые, также они могут овладеть интересными навыками.

Весы

У Весов после новолуния может появиться новый источник доходов либо им подарят хорошую сумму денег.

Скорпион

Скорпионам захочется измениться внешне: им захочется сделать новую стрижку либо полностью сменить образ.

Стрелец

У Стрельцов изменятся отношения с людьми, которые находятся вдали от них, либо они начнут новую коммуникацию, которую будут скрывать.

Козерог

У Козерогов могут появиться новые друзья, единомышленники, либо они войдут в какое-то важное сообщество.

Водолей

Водолеи начнут новый этап в работе, либо у них может появиться новый руководитель. Также представителей этого знака зодиака могут повысить в должности, звании или статусе.

Рыбы

Новолуние повлияет на обучение Рыб, поездки за границу и юридические дела. Они могут захотеть получить новое образование или поехать в красивое путешествие.

viber
астролог Юлия Погорельченко новолуние 2021
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