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Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 1 февраля

30 января 2022, 14:00

По словам астролога, в начале февраля нельзя покупать автомобили, новую технику и заключать важные договора.

новолуние
Новолуние 1 фнвраля/ pixabay

В начале последнего месяца зимы, 1 февраля ожидается новолуние. Как отмечают астрологи, это время новых начинаний, реализации планов и денежной прибыли.

Ближайшее новолуние состоится в 7:48 по киевскому времени. При этом, для некоторых знаков зодиака новолуние 1 февраля может быть опасным.

"Первая неделя февраля начнет год Тигра по Восточному календарю. 1 февраля Китайский Новый год и Новолуние в Водолее. Первая половина месяца будет более спокойна, напряжение возрастет во второй половине месяца", - говорит астролог Юлия Погорельченко.

По словам астролога, в начале февраля нельзя покупать автомобили, новую технику и не заключаем важные договора.

"Новолуние - это время мечтаний, составления планов на год. День достаточно эмоциональный. Нельзя принимать важные решения 1 февраля в новолуние", - отметила астролог в Instagram.

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Что ждет каждый знак зодиака в новолуние 1 февраля

Овны очень вспыльчивые и эмоциональные и темпераментные. В новолуние 1 февраля не стоит тратить финансы, чтобы весь месяц не сидеть без денег.

Тельцам нужно избегать конфликтов на работе. У обязательно уделить время своему здоровью.

Близнецам нужно быть сдержаннее в новолуние и не лениться.

Ракам нужно проявить инициативу в работе, не тратить деньги на пустые желания.

Львы в новолуние могут совершить опасный шаг, который повлечет за собой тяжелые последствия.

Девам нельзя поддаваться эмоциям, иначе можно потерять работу и достаток.

Весам может поступить выгодное предложение, но поспешных решений принимать не стоит.

Скорпионам стоит внимательно следить за своими поступками. На работе нельзя брать важные проекты, иначе может произойти провал.

Стрельцам нельзя брать деньги в долг в новолуние и конфликтовать на работе.

Козерогов ждет прибыль. Но только тех, кто упорно трудился.

Водолеев ждет преодоление трудных ситуаций. В новолуние водолеи будут неотразимы и успешны.

Рыбам можно завершить старые дела и начать новые. Можно исполнить давнюю мечту.

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