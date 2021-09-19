Астролог рассказала, что нельзя делать каждому знаку Зодиака в день осеннего равноденствия

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 2021 / ua.depositphotos.com

22 сентября наступит - день осеннего равноденствия 2021. Это случится в 22:20 по киевскому времени.

День осеннего равноденствия называют еще - Днем силы. Как говорит астролог Юлия Погорельченко, в 2021 году осеннее равноденствие по-настоящему особенное - число и время состоит из семи двоек.

"С переходом Солнца в знак Весы мы празднуем один из 4 мощных дней - день Осеннего равноденствия. За день до этого дня, а в этом году получится даже за два дня (учитывая Полнолуние) рекомендуется провести очистку пространства. Очищаем все - жилье, рабочее место, автомобиль, гаджеты, мысли, окружение. Оставляем только то, что действительно нужно будет в течение года. Хороший период для посещения церкви или духовного учителя", - пишет астролог в Instagram.

Кроме того, эксперт советует в день осеннего равноденствия загадать желание, которое обязательно сбудется.

По мнению эксперта, этот день идеально провести наедине с собой, сосредоточиться на своих желаниях и мыслях. В этот день есть доступ к подсознательному и можно будет найти ответы внутри себя. Стоит в этот день сохранять позитивный настрой и добрые мысли.⠀"Воспользуйтесь энергиями и загадайте заветное желание. Для активизации энергии можно печь пироги круглой формы, в идеале с яблоками", - подала астролог оригинальную идею.

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Также в день осеннего равноденствия есть много запретов и приметы, о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

Новые дела нельзя начинать в День осеннего равноденствия.

Нельзя конфликтовать, ссориться и выяснять отношения.

Уберите негатив - он может равноденствия разрушит положительную энергетику.

Нельзя отказывать людям в магический день 22 сентября.

Нельзя 22 сентября брать деньги в долг или же одалживать их кому-либо.

Что нужно сделать до дня осеннего равноденствия 22 сентября

Нужно обязательно завершить давно затянувшиеся дела, чтобы они не затянулись еще больше.

Следует очистить пространство в доме, офисе, гараже, убрав его от хлама.

Выполните давнее обещание - как детям, так и взрослым.

Поставить реальные задачи на ближайшее время.

Гороскоп для каждого знака зодиака на 22 сентября

Овен

Овны почувствуют мощный прилив сил и мотивации. Астрологи советуют направить их в сферу карьеры и денег.

Телец

Тельцы окажутся на распутье. Астрологи советуют все взвесить и хорошенько обдумать, прежде чем принять судьбоносное решение. Не стоит бояться перемен.

Близнецы

С 22 сентября все может пойти не так, как было спланировано раньше. Астрологи советуют сохранять самообладание и не вмешиваться в ход событий.

Рак

День осеннего равноденствия запустит события, которые Раки долгое время обходили стороной.

Лев

Львам в ближайшее время им придется пересмотреть границы собственных возможностей.

Дева

Этому знаку зодиака стоит быть смелее. Астрологи советуют бросить себе вызов и отправиться на штурм.

Весы

Осеннее равноденствие принесет Весам приятные перемены, которые впоследствии могут вылиться в крупные изменения.

Скорпион

Скорпионам звезды подарят мощный импульс для формирования лучшей жизни. 22 сентября они получат мощный толчок к осуществлению своих целей.

Стрелец

Осеннее равноденствие принесет Стрельцам состояние стабильности. Они достигнут плато и какое-то время будут находиться в гармоничном состоянии и медленном движении.

Козерог

Представителей Козерога с 22 сентября вплоть до середины ноября ждет период трансформации. По словам астрологов, этот процесс будет простым и легким.

Водолей

Переломный момент равноденствия может оказаться сложным для Водолеев. Астрологи советуют подготовиться к этому испытанию.

Рыбы

Рыбы могут попасть под смену энергии. 22 сентября у них появится настрой на победу, но что-то может пойти не так, есть риск выпасть из ресурсного состояния.