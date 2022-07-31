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Астролог назвал сроки, когда Украина освободит Донбасс, юг и Крым

31 июля 2022, 16:13

Освободить все оккупированные Россией украинские территории вместе не удастся, это произойдет в разные месяцы и даже годы.

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Астролог назвал сроки, когда Украина освободит Донбасс, юг и Крым/ pixabay.com, Генштаб ВСУ

Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь текущего года.

Такой прогноз сделал известный астролог Дмитрий Уранус, сообщает УНИАН. По его словам, Россия с августа и в течение осени этого года начнет терпеть поражение на украинском фронте.

Также он прогнозирует, что вскоре после освобождения Донбасса украинским военным удастся вернуть оккупированные Россией территории юга нашего государства.

"В районе ноября-декабря Украина может освободить юг, Херсонскую область, и начать процесс подготовки к освобождению Крыма, зимой 2022-2023 лет", – отмечает Уранус.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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