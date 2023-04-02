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Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскоп

2 апреля 2023, 14:21
Что принесет полнолуние и солнечное затмение в апреле для каждого знака зодиака.
Гороскоп на апрель
Гороскоп на апрель / pixabay

Апрель начнет коридор затмений и развернет Меркурий с Плутоном в ретро движение. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, это даст достаточно возможностей для роста, повышения статуса, получения признания в апреле.

"Самая безопасная неделя для начинаний (в апреле- ред.) - первая. Начатые проекты после 7-го апреля уже будут иметь нюансы", - говорит астролог Вакулина, передает Главред.

Полнолуние в апреле 2033

"Вблизи полнолуния 6-го апреля мы будем переоценивать отношения и выбирать тех, кто нас уважает. Партнерство, где есть обесценивание, будет разваливаться", - говорит астролог.

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Она также отметила, что нужно готовится всем проходить уроки.

"Ровно неделю после полнолуния можно погрузиться с головой в романтику и чувства. Шанс влюбиться большой", - сказала специалист.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Меркурий в апреле 2023

"Меркурий разворачивается 21 апреля, но уже с 7 апреля начатые дела будут через месяц требовать пересмотра и изменений. В это время лучше давить на педаль уже начатых дел. самое то - исправлять сделанное", - добавила она.

Солнечное затмение в апреле 2023

"У каждого затмения своя задача. Вместо привычной паники, лучше разобраться. Новые дела нельзя начинать, лучше заниматься текущими", - отметила астролог.

Гороскоп на апрель

  • В апреле возможны сдвиги в делах
  • К концу апреля возможны фатальные ошибки
  • Апрель будет подвергаться к переоценке отношений с партнерами.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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