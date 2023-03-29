"Начнется опасный ретроградный Меркурий": астролог рассказал, что ждет каждого в апреле

Влад Росс / ua.depositphotos.com, Главред

21 апреля Меркурий станет ретроградным и будет таким оставаться до конца месяца. Как говорит астролог Влад Росс в интервью Главреду, статичность и ретроградность этой планеты во второй половине апреля будет возвращать нас к событиям прошлого.

"Все это время Меркурий будет "гулять" по знаку денег – Тельцу. Это замедлит наши мысли, сделает их более спокойными и серьезными. Можно будет поразмышлять над событиями настоящего или прошлого, продумать важные слова, которые давно хотели сказать, вернуться к недоделанным делам. Все это может успешно происходить в третьей декаде месяца", - говорит астролог.

3 апреля – 11 июня Меркурий будет находиться в знаке Тельца.

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"Именно в это время могут лопаться банки и может рухнуть мировая финансовая система. Предвестник этого – крах швейцарского банка Credit Suisse, а также американского банка, связанного с новыми технологиями. Банкопад возможен как раз на ретроградном Меркурии при его движении по знаку Тельца. А после затмения 20 апреля может неожиданно разразиться и мировой финансовый кризис", - говорит Росс.

Росс отмечает, что финансово рухнуть в период с 3 апреля по 11 июня может Китай.

"При этом я не вижу признаков того, что будут рушиться украинские банки. А вот из западных банков Евросоюза и Соединенных Штатов деньги лучше вывести. Но главное – забрать деньги из банков Китая, поскольку эта страна может вообще финансово рухнуть в период с 3 апреля по 11 июня. В конце весны или в начале лета возможен жесткий дефолт Китая. Впрочем, звезды склоняют, но не обязывают, однако все идет именно к этому", - говорит Росс.

На ретроградном Меркурии лучше не суетиться, не открывать новые фирмы, не запускать новый бизнес.

"Зато это будет хорошее время, чтобы вернуть долги, в частности, это благоприятное время для уплаты долгов миллиардерами РФ и вложения денег в восстановление Украины", - добавил астролог.

Самые важные астрологические события апреля

Меркурий в Тельце - 3 апреля Меркурий перейдет в знак Тельца. "Это будет хороший период для важных покупок того, что послужит длительный период времени, особенно для покупки земли".

3-10 апреля можно покупать:

недвижимость,

землю,

драгоценные камни,

ювелирные изделия.

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