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Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

Тарас Сидоржевский
29 июня 2023, 15:36 обновлено 29 июня, 15:36
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В июле этого года ожидается ретроградность Венеры, которая заставит пересмотреть любовные отношения и финансовые стратегии.
Астролог, астрологический прогноз, Влад Росс
Астролог Влад Росс заявил о грядущей ретроградности Венеры / ua.depositphotos.com, Главред

Июль 2023 года обещает быть интересным и насыщенным месяцем, когда может произойти множество важных событий, особенно в 20-х числах. Июль будет благоприятен для отдыха и расслабления, поскольку это время Рака.

Как рассказал в интервью Главреду астролог Влад Росс, важным астрологическим событием месяца станет ретроградность Венеры, которая заставит нас пересмотреть наши любовные отношения и финансовые стратегии. По его словам, это событие случается раз в полтора года.

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"Также в июле Марс сменит знак зодиака и перейдет из активного Льва в спокойную Деву – расчетливый и прагматичный знак. Марс будет стремиться упорядочить все, что наворотил до того. Например, не исключено, что группа войск НАТО будет упорядочивать дьявола Путина, который натворил дел", - говорит Росс.

Астролог отмечает, что Марс будет находиться в Деве с 10 июля до 27 августа. В этот период события будут развиваться "планомерно, четко, поступательно, шаг за шагом, кочка за кочкой, траншея за траншеей, как говорил Путин, "курочка по зернышку клюет"".

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Львиная активность продвижения войск была снесена разрушением Каховской ГЭС. Теперь продвижение армии будет не активным, мощным и буйным, а скрупулезным, четким, рациональным и вдумчивым под воздействием Девы. Также Марс в Деве подчеркивает важность терпения – его должно хватать даже на самые нудные и скрупулезные дела", - отметил астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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