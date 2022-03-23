Пойдет ли Россия ва-банк и безопасно ли оставаться в Украине - ответ астролога

Когда закончится война в Украине - предсказание / УНИАН

Война в Украине - самый главный вопрос для каждого местного жителя. Люди неустанно ищут ответы, когда и чем она закончится.

Астролог и экстрасенс Анна Ефремова в анонсе на свой новый прогноз по поводу ситуации в Украине подчеркнула, что расслабляться еще слишком рано.

По ее словам, если есть возможность, то лучше выехать из страны.

"Россия пойдет ва-банк! И ей помогут Беларусь и Северная Корея (вторая с большим удовольствием). Расслабляться слишком рано. С апреля месяца ожидаются события смежные с украинскими. Наблюдаем. Берегите себя. При возможности нужно выехать из страны", - написала Ефремова в Telegram.

Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для ПутинаВ комментариях люди начали паниковать из-за слов эксперта. Однако астролог успокоила своих подписчиков тем, "что это не значит, что все умрут", тем не менее "попусков" раньше конца сентября 2022 года ждать не стоит, а передышки, если и будут, то только точечные.

Ефремова утверждает, что такой прогноз дают и карты Таро, и астрология.

"В конце сентября текущего года наступит перелом. Но весь 2022 год идет под аспектом Марса, а это планета войны. Поэтому пока Сатурн в Козероге, а он будет там до января 2023 года, сильно рассчитывать на то, что все будет радужно и празднично не приходится", - подчеркнула астролог.

Также она отметила, что есть надежда на уменьшение интенсивности военных действий за счет переговоров.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

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