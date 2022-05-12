Привлечете много денег и удачу: астрологи назвали удачные и опасные дни для каждого знака зодиака

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Лунный календарь для многих украинцев всегда под рукой. Благодаря ему люди стараются понять, что ждет их в будущем.

Астрологи назвали самые удачные и опасные дни для каждого знака зодиака в мае.

Удачные дни в мае для каждого знака зодиака

Овен - 17, 18

Телец - 19, 20

Близнецы - 13, 21, 22

Рак - 14, 15, 16, 23, 24

Лев - 17, 18, 25, 26

Дева - 19, 20, 27, 28, 29

Весы - 21, 22, 30, 31

Скорпион - 23, 24

Стрелец - 25, 26

Козерог - 27, 28, 29

Водолей - 13, 30, 31

Рыбы - 14, 15, 16

Самые неудачные дни в мае для каждого знака зодиака

Овен - 12, 13

Телец - 14, 15, 16

Близнецы - 17, 18

Рак - 19, 20

Лев - 21, 22

Дева - 23, 24

Весы - 25, 26

Скорпион - 27, 28, 29

Стрелец - 30, 31

Козерог - 17

Водолей - 19

Рыбы - 20

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