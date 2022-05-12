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Привлечете много денег и удачу: астрологи назвали удачные и опасные дни для каждого знака зодиака

12 мая 2022, 17:54

Названы самые удачные дни для каждого знака зодиака.

гороскоп, финансовый гороскоп
Гороскоп / pixabay.com

Лунный календарь для многих украинцев всегда под рукой. Благодаря ему люди стараются понять, что ждет их в будущем.

Астрологи назвали самые удачные и опасные дни для каждого знака зодиака в мае.

Удачные дни в мае для каждого знака зодиака

  • Овен - 17, 18
  • Телец - 19, 20
  • Близнецы - 13, 21, 22
  • Рак - 14, 15, 16, 23, 24
  • Лев - 17, 18, 25, 26
  • Дева - 19, 20, 27, 28, 29
  • Весы - 21, 22, 30, 31
  • Скорпион - 23, 24
  • Стрелец - 25, 26
  • Козерог - 27, 28, 29
  • Водолей - 13, 30, 31
  • Рыбы - 14, 15, 16

Самые неудачные дни в мае для каждого знака зодиака

  • Овен - 12, 13
  • Телец - 14, 15, 16
  • Близнецы - 17, 18
  • Рак - 19, 20
  • Лев - 21, 22
  • Дева - 23, 24
  • Весы - 25, 26
  • Скорпион - 27, 28, 29
  • Стрелец - 30, 31
  • Козерог - 17
  • Водолей - 19
  • Рыбы - 20

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