Привлечете много денег и удачу: астрологи назвали удачные и опасные дни для каждого знака зодиака

Названы самые удачные дни для каждого знака зодиака.
Лунный календарь для многих украинцев всегда под рукой. Благодаря ему люди стараются понять, что ждет их в будущем.
Астрологи назвали самые удачные и опасные дни для каждого знака зодиака в мае.
Удачные дни в мае для каждого знака зодиака
- Овен - 17, 18
- Телец - 19, 20
- Близнецы - 13, 21, 22
- Рак - 14, 15, 16, 23, 24
- Лев - 17, 18, 25, 26
- Дева - 19, 20, 27, 28, 29
- Весы - 21, 22, 30, 31
- Скорпион - 23, 24
- Стрелец - 25, 26
- Козерог - 27, 28, 29
- Водолей - 13, 30, 31
- Рыбы - 14, 15, 16
Самые неудачные дни в мае для каждого знака зодиака
- Овен - 12, 13
- Телец - 14, 15, 16
- Близнецы - 17, 18
- Рак - 19, 20
- Лев - 21, 22
- Дева - 23, 24
- Весы - 25, 26
- Скорпион - 27, 28, 29
- Стрелец - 30, 31
- Козерог - 17
- Водолей - 19
- Рыбы - 20
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Автор: Маша Тупченко