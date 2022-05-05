Астролог назвал самые опасные области Украины в мае: "возможны ракетные обстрелы, пожары и разрушения":

Астролог назвал самые опасные регионы Украины в мае / УНИАН

В Луцке, Ужгороде, Закарпатье и Львове, где 3 мая раздались взрывы от вражеских обстрелов, в мае будет неспокойно.

Такой прогноз озвучил астролог Дмитрий Уранус, поскольку линия негативного влияния Марса, символизирующего бога войны, с 30 апреля по 30 мая будет проходить в западных регионах Украины.

По астрокартографии карты новолуния и солнечного затмения, на западе Украины в течение мая возможны ракетные обстрелы, в результате которых будут пожары и разрушения.

Теперь Закарпатье перестает быть наиболее безопасным регионом Украины. В то же время вражеские авиаудары будут продолжаться на всей территории страны.

facebook.com/dmitriy.uranus

"Опасность для городов Запада Украины не снижается. Закарпатье больше не является самым безопасным регионом. Кроме того, в ближайшие 3 дня будет точным аспект соединения Солнца и Урана в Тельце, что еще больше увеличивает вероятность массированных ракетных и авиационных ударов с воздуха по всей Украине без привязки к конкретным городам", - пояснил астролог.

Как сообщал Главред, Анжела Перл ранее прогнозировала, что война в Украине не будет затяжной. По ее прогнозу, точка невозврата наступит 30 апреля и месяц после.

"Война может продолжаться три месяца. Затмение 30 апреля изменит всю страну навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела", — отметила астролог.

"Чтобы отстроить Украину понадобится 3,5 года, но это будет новое и очень сильное государство", — заявила она.

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