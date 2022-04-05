Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

Гороскоп на апрель 2022 / facebook /depositphotos.com/

Вторжение России в Украину 24 февраля сформировало в нашей стране своеобразный пул героев, которые отважно сражаются против оккупантов на всех фронтах. Кто есть кто по знаку зодиака среди украинских политиков и воинов, разобрался Главред.

О том, кто из представителей зодиакального круга бесстрашно защищает страну, читайте в материале: Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой.

Овен

Упрямые и напористые Овны не привыкли отступать от задуманного. Природа наделила их мужеством и целеустремленностью, которые позволяют не пасовать перед трудностями. Вижу цель, не вижу препятствий – их девиз по жизни. Овен по знаку Зодиака – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Телец

Телец – один из самых принципиальных знаков зодиака. Несправедливость и беззаконие возмущают его до глубины души. Он всеми силами пытается восстановить правильный баланс. Один из ярких представителей зодиака – канадский снайпер Вали, который приехал защищать Украину и отстаивать справедливость.

Близнецы

Обаятельные Близнецы всегда в центре внимания. Их общительность и изобретательность, вкупе с эрудицией позволяет легко находить контакт с людьми и заводить полезные знакомства. Они могут идти на компромиссы и проявлять чудеса дипломатии, однако никогда не упустят своего. Совсем как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Читайте также"Мания преследования и психические расстройства": маг спрогнозировал смерть Путина

Рак

Раки всегда движутся к своей цели, может быть не слишком быстро, но непременно добиваются желаемого. Как городской глава Киева – Виталий Кличко. Он просто образец настойчивости и бесстрашия, как на ринге, так и в трудные для страны времена.

Лев

Огненные Львы – это те еще храбрецы. Они не привыкли прятаться за спинами других. Их доблесть и отвага вызывает восхищение миллионов. Как например Герой Украины Виталий Скакун, который ценой своей жизни остановил наступление оккупантов в Херсонской области, подорвав Генический мост.

Дева

На первый взгляд Девы могут показаться нерешительными, однако это совершенно ошибочное мнение. Силой духа представители этого земного знака могут дать фору многим. Аналитический склад ума и педантичность заставляют из просчитывать каждый шаг. Прекрасный пример – советник президента Алексей Арестович.

Весы

Мы склонны считать, что Весы обладают некоторой нерешительностью и сделать выбор для них, целое приключение. Вместе с тем, у представителей данного знака обостренное чувство справедливости, которое не позволяет оставаться в стороне. Весы могут дать врагу такой отпор, который станет примером для других. Как это сделал автор легендарной фразы про русский корабль – Роман Грибов.

Скорпион

Скорпионы неуловимые и отважные герои. Их отличает сильный и волевой характер, они стойко противостоят ударам судьбы и трудностям. Они беспощадны к врагам и решительны на поле боя. Под это описание уж очень подходит легендарный Призрак Киева.

Стрелец

Активные и энергичные Стрельцы ярые приверженцы идеологии. Они не отступают от своих взглядов и привыкли во всем придерживаться порядка. Его высказывания могут быть резкими, но они будут справедливыми и по сути. Принимают активное участие в жизни страны. Яркий пример – советник президента Михаил Подоляк.

Козерог

Козерог – аккуратный и до скрупулезности педантичный знак. Отличает представителей земного знака также необыкновенная амбициозность. Вкупе с упрямством – это взрывная смесь. Они всегда стремятся достичь высот в своем деле. Как автор цифрового проекта "Дия", министр Михаил Федоров.

Водолей

Водолеи легко становятся душой любой компании. Они приятны в общении и всегда находят ключик к сердцу практически каждого человека. Однако в своих убеждениях Водолеи непреклонны. Они будут отстаивать свою точку зрения до последнего. Они никогда не пойдет на компромисс, если дело касается жизненно важных принципов. Представитель этого воздушного знака – президент Украины Владимир Зеленский.

Рыбы

Эмоциональные и эмпатичные Рыбы способны тонко чувствовать настроение окружающих. Однако в час большой опасности они могут проявлять чудеса героизма. Они способны взять на себя ответственность и повести за собой людей. Их мнение будет пользоваться беспрекословным уважением. Яркий пример – глава Николаевской ОГА – Виталий Ким.

Читайте также: