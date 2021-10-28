Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб

Арахамия оконфузился после интеллектуального вопроса / Скриншот

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оконфузился, назвав актера Леонардо Ди Каприо автором известной фразы украинского философа Григория Сковороды – "Мир ловил меня, но не поймал".

Знания депутата проверяли во время блиц-опрос на шоу "Хард из Влащенко". Так, ведущая спросила у нардепа, кто автор этой фразы и что она значит. На что Арахамия пожал плечами и сказал, что это напоминает ему фильм "Поймай меня, если сможешь" с Лео Ди Каприо.

Влащенко напомнила депутату, что эти слова принадлежат украинскому классику. На уточнение ведущей, что же имел в виду философ, Арахамия снова ответил, что понятия не имеет, поскольку не знает контекст.

"Без понятия, какой контекст был у Сковороды... Возможно, для того, чтобы что-то высказать, показать народу, а они этого не поняли. Может, в таком контексте", – предположил Арахамия.

В соцсетях активно начали обсуждать слова Давида Арахамии и создавать шуточные фото.

Ранее социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в куротном Моршине, где почти не болеют ковидом. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации. Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".