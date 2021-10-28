Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб

Нардеп теперь надолго запомнит, кто сказал "Мир ловил меня, но не поймал".
Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оконфузился, назвав актера Леонардо Ди Каприо автором известной фразы украинского философа Григория Сковороды – "Мир ловил меня, но не поймал".
Знания депутата проверяли во время блиц-опрос на шоу "Хард из Влащенко". Так, ведущая спросила у нардепа, кто автор этой фразы и что она значит. На что Арахамия пожал плечами и сказал, что это напоминает ему фильм "Поймай меня, если сможешь" с Лео Ди Каприо.
Влащенко напомнила депутату, что эти слова принадлежат украинскому классику. На уточнение ведущей, что же имел в виду философ, Арахамия снова ответил, что понятия не имеет, поскольку не знает контекст.
"Без понятия, какой контекст был у Сковороды... Возможно, для того, чтобы что-то высказать, показать народу, а они этого не поняли. Может, в таком контексте", – предположил Арахамия.
В соцсетях активно начали обсуждать слова Давида Арахамии и создавать шуточные фото.
Ранее социальные сети "взорвались" различными мемами, шутками и предположениями относительно ситуации в куротном Моршине, где почти не болеют ковидом. В настоящее время почти 75% жителей (там проживает около 6 тыс. человек) города получили прививки против COVID-19.
Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации. Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".