Агрессия России: Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

Резников призвал защищать Украину / УНИАН

После военной агрессии России отношения между двумя странами уже не будут такими, как раньше, заявил глава Минобороны Алексей Резников в интервью для ArmyInform.

По его убеждению, все граждане должны быть готовы защищать Украину.

"Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача - перестроить сознание. Наш агрессивный сосед никуда не денется", - отметил Резников.

Даже после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма на достижение неконфликтного сосуществования уйдут десятилетия.

"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мыслей о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может коснуться. А это означает совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта", - подчеркнул министр.

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Позиция США по опасности вторжения войск России в Украину

Госсекретарь Энтони Бланкен ранее сказал, что США запустят новые экономические ограничения против Москвы в случае нового военного вторжения России в Украину. Вашингтон намерен принять жесткие меры, которые не были задействованы в 2014 году.

Американский дипломат, бывший посол в Украине Джон Хербст заявил, что США готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями против РФ. Причем если Россия все же решится на военную операцию против украинского государства, проект Северный поток-2 ожидает крах.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и другими санкциями в случае усиления агрессии против Украины.

По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта.

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