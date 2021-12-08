США и Евросоюз договорились наказать Путина в случае военной агрессии

Энтони Блинкен договорился с ЕС о наказании для России / Reuters

Америка и Евросоюз договорились наказать Россию в том случае, если она решиться на вторжение в Украину, пишет пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен и Мишель также согласились с необходимостью быстро и жестко наказать Россию в случае эскалации ее агрессии в Украине", - говорится в сообщении ведомства по итогам пеерговров госсекретаря США Энтона Блинкена и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

При этом отмечается, что два лидера подтвердили поддержку США и Евросоюза суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Они разделили озабоченность по поводу наращивания Россией военной мощи вокруг Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и возвращения к дипломатии, включая полное выполнение минских соглашений, которые являются лучшим средством для разрешения конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Позиция США по опасности вторжения войск России в Украину

Госсекретарь Энтони Бланкен ранее сказал, что США запустят новые экономические ограничения против Москвы в случае нового военного вторжения России в Украину. Вашингтон намерен принять жесткие меры, которые не были задействованы в 2014 году.

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Американский дипломат, бывший посол в Украине Джон Хербст заявил, что США готовы поддержать Киев военной техникой и новыми санкциями против РФ. Причем если Россия все же решится на военную операцию против украинского государства, проект Северный поток-2 ожидает крах.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома осудил напряженную ситуацию у украинских войск и пригрозил Москве новыми экономическими и другими санкциями в случае усиления агрессии против Украины.

По итогам переговоров Байдена и Путина в Белом доме подчеркнули, что США действительно готовы перейти к мерам воздействия на Россию, которые не применялись в начале российско-украинского конфликта.

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