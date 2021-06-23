9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

В 40 лет жизнь не заканчивается / Instagram

Хотите вы того или нет, но чем старше вы становитесь, тем больше становитесь похожими на типичных женщин своего возраста. Более того, как только вы переступаете 40-летний рубеж, тем отчетливее начинаете напоминать одного человека в мире – свою мать. Это прекрасно, если ваша мама для вас – идеал и образец, вы разделяете все ее взгляды и смотрите на мир ее глазами – в общем, вы, как подруги по жизни.

Но не каждая женщина хочет быть, как ее мама. И чтобы этого не случилось с вами, мы выделили ключевые высказывания и фразы - от устаревших клише до общих фраз, которые зачастую говорят женщины, чтобы принизить себя. Это те слова, которые не должна произносить ни одна женщина старше 40 лет.

Самое лучшее, чтобы вы можете для себя сделать, - это вычеркнуть эти 9 фраз из своего словарного запаса. После этого на душе вам станет легче, поднимется настроение, и вы точно почувствуете, что в 40 лет жизнь только начинается!

"Когда я была в твоем возрасте…"

Никогда не говорите этих слов. Так вы хотите преодолеть разрыв в возрасте с теми, кто моложе вас. Но все, что вы получите в результате – это еще большую пропасть и непонимание.

"Я не люблю перемены"

Никто не любит перемены, но они – это самое стабильное, что есть в этом мире. Конечно, перемены – всегда пугают, это всегда неизвестность, на которую мы не можем повлиять. Да, перемены редко доставляют удовольствие. Но нужно их принять. Все меняется в 10 лет, все меняется в 20 лет, все меняется в 30, и все будет меняться и после 40 лет.

"Уже очень поздно"

Нет-нет, еще не слишком поздно! Если думаете, что 40 лет - это слишком поздно, чтобы что-то делать, тогда каковы ваши планы на следующие 40 лет? Забудьте эту фразу – она разрушает вас изнутри.

В 40 лет еще ничего не поздно / Reuters

"Если честно…"

Эта фраза – табу для женщин после 40 лет. Предваряя свои слова декларацией честности, вы, по сути, говорите, что в противном случае вы необязательно были бы честны.

"У меня никогда не будет ребенка"

Сегодня в распоряжении женщин намного больше возможностей для лечения, чем когда-либо прежде, поэтому сейчас много случаев, когда рожают женщины после 40 лет. Никогда не знаешь, что может случиться, главное – себя не накручивать.

"Но я всегда…"

Да, вы уже живете 40 лет, и у вас есть какой-то опыт, собственные взгляды на многие вещи и привычки. Но это вовсе не значит, что отныне вы – камень, и чужое мнение принять не можете.

"Дети сегодня…"

Если вы так говорите, то прямой дорогой движетесь к статусу "Капризная женщина". Но это не то, к чему стоит стремиться после 40 лет.

Не говорите, что дети сегодня другие / Reuters

"Если бы я сказала это своей матери…"

Выбросьте это обобщение из своей головы. Не пытайтесь такими словами описать, как ваше поведение было бы лучше, чем у кого-то другого. Все мы терпим неудачу, особенно в подростковом возрасте. Так почему бы не объединиться ради общей победы, а не отдаляться друг от друга?

"Может быть, если бы я была моложе"

Вы что? Начать рисовать или вышивать? Путешествовать по миру? Выучить английский? Нет-нет, если бы немного раньше…. Никогда не позволяйте своему возрасту быть оправданием.

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