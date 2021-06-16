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Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 июня 2021, 04:22

В 40 лет женщины становятся настоящим источником мудрости в самых разных темах. Например, они уже знают, как пережить потерянную любовь и что такое счастье.

В 40 лет приходит понимание, что быть идеальной - не нужно / Instagram

Никто не стремится стать старше. Наоборот, почти все женщины всячески пытаются выиграть время и перехитрить природу. Но 40 лет – это вовсе не повод для грусти, так как есть некоторые действительно удивительные вещи, которые получает в этом возрасте женщина. Речь идет о знаниях, основанных на жизненном опыте - без преувеличения можно сказать, что это то, на что не может претендовать ни одна двадцатилетняя и даже тридцатилетняя женщина.

К 40 годам у вас за спиной огромная жизнь, множество испытаний, преград и побед, и вы на многие вещи смотрите с высоты собственного опыта. Хотите вы этого или нет, но на этом этапе вы становитесь настоящим источником мудрости в самых разных темах. Например, вы уже знаете, как пережить потерянную любовь и что такое настоящее счастье. Но не только!

Мы собрали для вас лучшие образцы знаний, которые женщины старше 40 лет получили в подарок от ее величества Жизни.

Быть идеальной необязательно

В молодости многие женщины стремятся быть идеальными – женами, мамами, сотрудницами. Ими движут нереалистичные ожидания, и очень часто в результате они разочаровываются в жизни, людях и себе. О таких потом говорят, что у них черно-белое мышление - или все очень хорошо, или все чрезвычайно плохо. И к 40 годам должно прийти осознание, что ошибаться – нормально, быть неидеальной во всех смыслах – прекрасно. Это мудрость, которая помогает жить!

В жизни есть нечто большее, чем идеальное тело

В 40 лет к женщинам должно прийти осознание, что счастье не зависит от фигуры и размера. Не стоит истязать себя бесконечными диетами и зацикливаться на том, сколько лишних килограмм вы сумели сбросить. Вместо этого найдите удовлетворение в увлечениях, семье и работе.

Старение неизбежно

После 40 лет не стоит начинать войну за молодость любой ценой. Нет-нет, никто не призывает вас усаживаться удобнее и ждать, сложа руки, пока морщины не укроют все ваше лицо.

Читайте такжеОшибки макияжа, которые чрезвычайно старят женщинНо не стоит панически выбрасывать деньги за дорогие кремы и искать эликсир молодости. Просто примите себя и полюбите себя не только за внешность, а и за опыт, и гордо несите его по жизни!

Стиль субъективен

В 40 лет вы просто обязаны позволить себе носить то, что вам нравится. Отбросьте все модные советы и, наконец, разрешите себе выразить себя несмотря на тенденции, мнения экспертов или советы подруг.

Мелочи делают жизнь прекрасной

Незначительные вещи оказывают огромное влияние на нашу жизнь. После 40 лет женщина начинает ценить то, что раньше могла не замечать: улыбки родных, внимание, незначительные, но искренние подарки, неспешные прогулки, теплый кофе у окна, за которым льет дождь и пение птиц.

Вы не можете угодить всем

На пороге 40-летия может вдруг прийти чувство сожаления о том, сколько времени было потрачено на то, чтобы доставить удовольствие другим людям. Внезапно начинаете ценить каждую минуту, проведенную с людьми, которых любите, и общение с которыми приносит радость. "Жизнь слишком коротка" - это знание бесценно!

Вы все еще можете изменить

В обществе существует стереотип, что к 40 годам женщины становятся каменными, и их уже не переделать. Но это неправда. Очень часто в этот период женщины начинают развиваться, меняться и достигают невероятных вершин!

Растяжки не уродливы

Многие женщины после рождения детей переживают из-за появления растяжек на их теле. В молодости многие даже комплексуют по этому поводу и стесняются своего тела. Но растяжки – это не уродливые шрамы.

Читайте такжеМодные ошибки, которые неимоверно полнят женщинНа самом деле они свидетельствуют о том, что в вашей жизни были периоды кардинальных изменений, и вы познали счастье материнства. После 40 лет женщина, как правило, принимает растяжки как напоминание о тех радостных моментах, которые были в молодости.

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