Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

Как спасти сковородку от слоя нагара и жира/ соцсети

Постоянно пригорающие жиры на поверхности сковороды со временем образуют обильный черный слой нагара, который довольно сложно удалить обычным моющим средством и губкой.

Растворить нагар на сковороде можно как специальными средствами, так и народными способами - все будет зависеть от материала сковородки.

Как удалить старый нагар на чугунной сковороде

Поговорим, наверное, о самом популярном материале для сковородок. Очистить чугунную сковороду от толстого слоя гари проще всего. Для этого вы можете использовать средства, которые можно купить в ближайшем бытовом магазине. Также вы можете использовать народные рецепты, которые проверены годами и сотнями хозяек.

Как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи

Смешиваем обычную крупную соль с уксусом до образования кашицы и чистим её чугунную сковороду изнутри, обильно нанося данную кашицу на губку с жесткой чистящей поверхностью

Читайте такжеЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикПрогреваем чугунную сковороду на огне. Данный метод очистки чугунной сковороды от пригоревшей пищи подойдет тем, у кого есть свой дачный участок, на котором можно развести костер и прокалить на открытом огне грязную чугунную сковороду. При длительном нагревании на открытом огне, нагар сам начнет отставать от поверхности сковороды.

Как очистить сковороду перекисью водорода

Бытует мнение, что этот способ один из самых эффективных способов при чистке сковороды. Для этого смешайте перекись и соду в однородную кашицу. Перекиси потребуется немного, сода не должна растворяться полностью.

Сковороду разогреть и нанести на загрязненные участки приготовленную смесь.

Подождать 10-15 минут.

Губкой или щеткой удалить грязь, промыть поверхность.

При необходимости повторить.

Как очистить сковороду с антипригарным покрытием

Здесь придется проявить осторожность: сковородки с таким покрытием нуждаются в нежном уходе.

Покройте пригоревший слой на сковороде обычной содой. Влейте пару капель жидкости для очищения посуды, но не смешивайте. Налейте воду в сковородку и поставить вариться на небольшой огонь. Подождать до образования пузырьков. Убавьте огонь до минимума, чтобы содержимое томно кипело 20 минут. Выключите огонь, снимите сковороду с плиты и слейте воду. Остудите и протрите сковородку. Снова покройте дно сковороды пищевой содой и протрите мягкой губкой. Промойте. Вытрите сковородку насухо чистым полотенцем.

Как удалить старый нагар на сковороде - универсальный способ

Данный народный метод подойдет для владельцев чугунных, антипригарных и даже керамических сковородок.

Налить раствор в соотношении 1:4, где первое из них - уксусная кислота, второе - вода.

Довести до 100 градусов, оставить на пару минут, выключить огонь.

Дать постоять до остывания, слить жидкость, промыть под проточной водой и промокнуть полотенцем.

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