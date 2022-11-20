5 вещей, которые нельзя делать с кошкой / pixabay.com

Кошка в доме для многих людей незаменимое существо. Он или она является одновременно и другом, и развлечением, а в некоторых случаях и отдушиной.

Завести кота или кошку - дело ответственное, которое требует максимальной подготовки хозяина.

Мы собрали список из пяти вещей, которые ни в коем случае нельзя делать с любимым пушистиком.

Не перекармливайте

Многие считают, что оставив полную миску еды на целый день - нормальная практика, но это совсем не так. Ветеринары говорят, что кошкам нужно есть несколько раз в день по чуть-чуть. А если класть целую миску еды на день, то это может привести к ожирению.

Не давайте кошке скучать

Это особенно важно для котов, которые живут в квартире и не имеют возможности гулять на улице. С ним необходимо играть каждый день. Лучше всего делать это с помощью обычной дразнилки на палочке.

Не запрещайте кошкам царапаться

Такое занятие позволяет им поддерживать когти в хорошем состоянии, поэтому им нужны высокие и прочные когтеточки. При их наличие есть шанс, что ваши диваны и кресла избежать нападения пушистого.

Не беспокойте кошку без нужды

Большую часть дня кошка спит, и если ее или его регулярно лишать возможности нормально спать, она может стать нервной, озлобленной и даже заболеть.

Нельзя удалять когти у кошки

Максимум, что можно делать с когтями кошки, — это подстригать их в ветеринарной клинике или самому, если умеешь это правильно делать. Но ни в коем случае не удаляй их. Из-за этого сильно ослабляются мышцы лап и спины, снижается чувство равновесия, даже падает иммунитет.

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