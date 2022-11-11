5 мест в доме, где забывают убирать даже самые дотошные хозяйки / скриншот YouTube

Генеральная уборка в доме обычно проходит раз в неделю, но даже самые дотошные хозяйки упускают несколько мест, где пыль и грязь может копиться годами.

Смотрите на станы

В микроскладочках на стенах скапливается немало пыли. Стены в комнатах достаточно просто пропылесосить или протереть тряпкой из микрофибры. А вот на кухне, возможно, придется и протереть влажной тряпкой – из-за того, что на кухне обычно теплее и более влажно, чем в остальных помещениях, пыль цементируется и крепко вцепляется в поверхности.

Придется взять стул

Мало кто проверяет, как там дела на шкафу или на верхней кромке двери. Как и на рамку зеркала, картины, фотографии ли на стене. Пыль этим, конечно, пользуется. Кухонные подвесные шкафчики, холодильник – все эту сверху довольно резво зарастает пушистой серой пакостью. Поэтому все эти поверхности нужно протирать регулярно.

Загляните в шкаф

На полу в шкафу обычно стоят коробки с обувью или лежит одежда на другой сезон. Если все эти пакеты, коробки и просто обувь выставить наружу, обнаружится немалый слой пыли, которая впоследствии оседает и на вашей одежде.

Стиральная машина

После стирки белья удаляйте остатки пены, воды. Оставляйте двери стиральной машинки открытыми, чтобы она проветрилась и просохла, иначе возможно образование плесени и грибка, распространяющих неприятный запах. Не оставляйте на ночь в машинке постиранное белье.

Дверной звонок, ручки и выключатели

Заходя в дом с улицы, мы прежде всего касаемся грязными руками дверных ручек и выключателей. Ни в коем случае не забывайте их мыть и дезинфицировать, даже если следы загрязнения внешне не заметны.

Очищайте ручки и выключатели во время обострения сезонных заболеваний. Дверной звонок рекомендуем протирать спиртосодержащим раствором.

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