5 дешевых способов спасти утюг от накипи и нагара

Почистить утюг можно в домашних условиях средствами, которые всегда под рукой и стоят копейки.

Как почистить утюг от накипи и нагара / скриншот YouTube

Со временем на подошве утюга накапливается нагар, который предает ему непрезентабельный вид. Более того, гладя таким утюгом, вы можете испортить вещи.

Почистить утюг можно при помощи как магазинных средств, так и народных хитростей, которые сэкономят вам деньги, но результат будет не хуже, чем после специализированных средств.

Уксус

Уксусом можно удалить не только накипь, но и нагар на подошве утюга. Для этого смешайте столовый уксус с водой в пропорции 1:1. Смочите в полученном растворе тряпку и протрите ею подошву (она не должна быть нагрета). Далее смочите в растворе ватную палочку и почистите ею паровые отверстия. Данный способ подходит для чистки подошвы с тефлоновым и керамическим покрытием.

Сода

Следы ржавчины, нагара и накипи можно удалить содой. Для этого смешайте 2 ч.л. пищевой соды с небольшим количеством воды или 9%-ного уксуса, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на слегка нагретую подошву и потрите тканью.

Обычная соль

Чтобы очистить грязь с утюга, насыпьте немного соли на бумажное/хлопковое полотенце или лист фольги и поставьте на него нагретый до максимума утюг. На практике соль сама по себе следы пригоревшей ткани не удалила, но после трения тряпкой действительно грязь сошла довольно быстро

Хозяйственное мыло

Нагрейте утюг до минимальной температуры и осторожно натрите подошву хозяйственным мылом. Мыло начнет растапливаться и смягчать пригар. Далее вам останется только протереть подошву начисто и прочистить отверстия для выпуска пара ватными палочками или зубочистками.

Зубная паста

Обычной зубной пастой, которая должна быть белой, а не гелевой, можно "скрабировать" нагар. Выдавите из тюбика небольшое количество пасты и протрите слегка нагретую подошву.

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