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4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбы

2 февраля 2023, 17:19
Влад Росс в своем прогнозе для Главреда рассказал, что всего нескольким знакам зодиака в последний месяц зимы стоит ждать успеха.
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Каким знакам зодиака повезет / pixabay.com

Астролог Влад Росс назвал несколько знаков зодиака, который весь февраль ждать успеха и похвалы.

Февраль 2023 года покажется Льву более-менее спокойным месяцем.

"Одна голова хорошо, а две – лучше, или, как говорит Лев, одна грива хорошо, а две – лучше. Именно такой стратегии представителям этого знака зодиака необходимо придерживаться в феврале. Льву нужно полагаться на поддержку близких и партнеров, с благодарностью принимать их советы. В этом месяце Лев будет на подъеме, поэтому у него может возникнуть ощущение, что ему море по колено, но оно будет обманчиво. Звезды предупреждают: царствовать единолично сейчас вряд ли получится", - говорит Росс Главреду.

Кроме того, в начале февраля Лев будет на подъеме.

"Ему нужно постараться не участвовать в служебных интригах, спокойно реагировать на критику и не поддаваться на провокации. В середине месяца космический негатив сойдет на нет, и Лев сможет удачно поработать в команде и даже возглавить интересный проект. Последняя неделя февраля окажется наиболее удачной в финансовом плане", - добавляет астролог.

По словам Росса, в феврале-2023 Льву не стоит заводить серьезные разговоры и выяснять отношения с любимыми.

Лучше посвятить это время совместному досугу: походам в кино, приятным беседам, воспоминаниям о счастливых моментах в жизни. Льву в феврале не стоит переоценивать свои возможности. Нужно беречь сердце, не перенапрягаться и не заниматься тяжелой атлетикой", - добавил астролог.

Не стоит гнаться за счастьем и успехом

"Скорпиону в феврале-2023 будет ни холодно, ни жарко. Самой правильной позицией в этот период будет решение сделать паузу в погоне за счастьем и успехом. Самое главное – наладить отношения в семье. Некоторым родственникам будет необходима помощь Скорпиона, и его забота будет оценена по достоинству. Все мысли Скорпиона в феврале будут о семье и семейных проблемах, а в такой период особо карьеру не сделаешь. Поэтому организовывать какое-либо предприятие или начинать бизнес-проект не стоит в феврале – лучше перенести эту затею на другой месяц", - добавил Росс.

Нужно остерегаться конфликтов с коллегами, особенно с мужчинами, не затевать ссор и споров, не пытаться убеждать других в своей правоте.

"Вторая половина месяца окажется достаточно спокойной. Не стоит откладывать дела в долгий ящик, а решать задачи по мере их поступления – тогда проблемы не возникнут. Скорпиону в феврале нужно отказаться от участия в финансовых авантюрах. Неблагоприятно в этом месяце менять работу. Нужно во всем следовать букве закона. Не стоит совершать крупные покупки, сделки с недвижимостью, подписывать финансовые документы, оформлять кредиты, давать взаймы. Также не стоит осуществлять никаких операций с ценными бумагами и криптовалютами", - добавил он.

В конце месяца Скорпион может столкнуться с непониманием родителей или других родственников, которые будут пытаться навязать свое мнение. К этому нужно отнестись спокойно, стоя на своем.

Можно совершить великие дела

"Для Водолея февраль 2023 года будет нормальным периодом. Месяц будет благоприятен для больших дел, крутых поворотов и прорывов в работе над разнообразными проектами. Чтобы все было сделано в лучшем виде, Водолею следует работать самостоятельно, желательно даже сидеть одному в кабинете. Лучше отказаться от помощников и советчиков", - отмечает Росс.

Февраль не будет особо способствовать карьерному продвижению. Новое положение вещей будет неустойчиво, поэтому нужно перетряхивать свое окружение, а соглашаться на предложенную должность лучше с оговорками.Материальная сторона будет под пристальным контролем Водолея, поэтому никаких неприятных сюрпризов в этой сфере не предвидится.

"В феврале в сфере любви у Водолея ожидается некоторое затишье. У него будет масса других дел, поэтому новым знакомствам вряд ли получится уделять время и внимание. Водолея может ждать приезд названных гостей. Возможно, они и предупредят о приезде, но буквально накануне. Водолею в феврале-2023 нужно быть в полной боевой готовности, ведь есть опасность нервных срывов", - предупредил астролог.

Почувствуют вкус финансового успеха

"Февраль 2023 года для Рыб станет ровным месяцем. В этом месяце им стоит чаще прислушиваться к своей пророческой интуиции, а кто-то из них даже может стать ясновидящим, поскольку Венера соединится с Нептуном 15 февраля – это просто блестящее положение для этого знака зодиака. Решения, особенно относительно финансов, в это время нужно принимать быстро, даже молниеносно. Рыбы в феврале почувствуют вкус финансового успеха. Родственники будут добры в феврале и готовы отдать Рыбам последнюю рубашку", - сказал Росс Главреду.

На работе многое будет зависеть от коллектива, в котором трудятся Рыбы.

"На пути Рыб, которым приходится плыть против течения, возможны некоторые сложности, хотя безнадежным положение не назовешь. Чтобы добиться профессионального успеха, в этом месяце придется трудиться с удвоенной или утроенной силой, придется максимально использовать свои опыт, связи и знания", - говорит астролог.

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