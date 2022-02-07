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4 простых способа как порезать лук без слез

7 февраля 2022, 18:39

Быстрые лайфхаки избавят от слез при нарезке лука.

Как порезать лук без слез
Как порезать лук без слез / depositphotos.com/

Лук на кухне – овощ универсальный и практически ни одно блюдо не обходится без его ароматных полуколечек или кубиков. Вот только лить слезы над острой приправой не очень хочется. Как правильно нарезать лук без слез, разобрался Главред.

О том, кому не стоит есть лук, чтобы избежать проблем со здоровьем, читайте в материале: Врач объяснила, кому нельзя употреблять лук.

Мы плачем, нарезая лук, из-за повреждения целостности оболочки. Ферменты и сульфаксиды, которые содержатся в растении соединяясь, образуют сернистые соединения, которые и наполняют глаза влагой. Смешиваясь с соединением серы, слезы образуют слабый раствор серной кислоты, который может вызывать жжение. Порезать лук и не проронить ни слезинки помогут четыре простых способа. На кухне больше не будет "луковых слез".

Для нарезки лука нужно брать самый острый нож. Чем более наточенный кухонный атрибут, тем меньше повреждаются клетки растения, и выделяется слезоточивых веществ. Острый нож помогает снизить концентрацию паров и предотвратить раздражение слизистых.

Чтобы предотвратить слезотечение можно охладить лук. Поставив растение в морозилку на 5-10 минут перед нарезкой поможет снизить темпы выделения веществ, которые провоцируют "глаза на мокром месте". Для большего эффекта можно охладить и нож. Можно охладить лук и просто поместив его в воду на несколько минут.

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Можно нарезать лук перед вентилятором или вытяжкой. Они быстро нейтрализируют все испарения.

Чтобы не плакать, можно поместить лук в блендер и хорошенько перемешать. Чаша миксера должна быть закрытой. Однако этот способ подходит, если вам нужно измельчить его до кашицы.

Сладкие сорта лука содержат меньше слезоточивых веществ, поэтому если острые ощущения и красные глаза не для вас, отдавайте предпочтение ему.

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