4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконнике

Одно из самых возлюбленных занятий кошки - сидеть на подоконнике, и на это у нее есть целых четыре причин.

Кошка / pixabay.com

Кошки - довольно загадочные существа, но их поведению можно найти объяснение.

Одно из самых возлюбленных занятий животного - сидеть на подоконнике и на это у него есть целых четыре причины.

Охотник здесь я

Даже самая одомашненная кошка, которая никогда не покидала квартиру, обладает охотничьим инстинктом. Увидев птицу в окно, она уже планирует нападение. Животное может довольно долго высматривать, а потом анализировать свою предполагаемую жертву.

Идеально обоняние

После проветривания или же когда окна открыты, с улицы доносится много различных запахов, большинство из которых человек не может учуять. Но не кошка.

Кошка пытается поймать насекомых

Муху или жука кошка может воспринять как игрушку. Животное может лежать на подоконнике и смотреть в одну точку часами, дожидаясь своего развлечения.

Кошка отпугивает собак

Чувствуя себя в безопасности за стеклом, кошка может дразнить и шипеть на собаку. За таким процессом очень интересно наблюдать.

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