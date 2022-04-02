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3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе

2 апреля 2022, 19:46

На удачу в денежных вопросах могут рассчитывать три представителя зодиакального круга.

гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В этот непростой для страны период , когда большинство включает режим экономии, на зодиакальном небосводе есть три счастливчика, которые не будут жаловаться на материальные затруднения. Денежная фортуна возьмет их под свою опеку.

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит искать компромиссы в общении с родственниками, а на кого ляжет решение бытовых проблем.

Астрологи выделяют три везунчика недели, которые упорным трудом пробьют себе дорогу к финансовой стабильности.

Близнецы

Близнецам на этой неделе при решении финансовых вопросов нужно полагаться на подсказки интуиции. У вас буквально откроется чутье на деньги. Ваши трудоспособность и продуктивность поможет превращать все в материальные блага. Ваши инвестиции могут в скором времени окупиться. Все что для этого нужно действовать напористо и решительно. Звезды сулят вам удачу.

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Весы

Чтобы достичь финансовой стабильности на этой неделе, Весам нужно продолжать делать ранее начатое. Новаторство и смелые идеи лучше отложить на более благоприятное время. В это время вы можете получить ценную информацию и научиться чему-то новому. Эти знания вам пригодятся уже в ближайшее время. Инвестиции могут оказаться удачными, только нужно проконсультироваться со специалистами.

Козерог

Козероги будут преуспевать в профессиональной деятельности. Особенно на этой неделе повезет фрилансерам. Наемным работникам придется подождать своего звездного часа. На первый план выходят индивидуальные качества, а не коллективная работа. Каждый своим собственным трудом улучшает материальное благосостояние.

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